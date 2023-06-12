منظومة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة توقع 20 اتفاقية للتعاون والاستثمار بمليار ريال

وقعت منظومة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة لصندوق التنمية الوطني 20 اتفاقية للتعاون المشترك والاستثمار مع عدد من جهات التقنية المالية وصناديق الاستثمار المحلية والدولية ومنصات التجارة الإلكترونية بقيمة تجاوزت مليار ريال، منها عشر اتفاقيات ومذكرات تفاهم وقعها بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة 500 مليون ريال، وثلاث اتفاقيات استثمارية وقعتها الشركة السعودية للاستثمار الجريء SVC بقيمة 232 مليون ريال، إضافة إلى سبع مذكرات للتفاهم وقعها برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" بقيمة 300 مليون ريال وبرافعة مالية تصل إلى خمسة أضعاف.

وجاء التوقيع بحضور يوسف البنيان رئيس مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والدكتورة لي يونج وزير الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في كوريا، وعبدالرحمن بن محمد بن منصور الرئيس التنفيذي المكلف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء SVC، وهمام بن عبدالعزيز هاشم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، وعدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص.

وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن توقيع اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم يأتي في سبيل تنويع الخيارات وإضافة الحلول التمويلية الجديدة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 في المائة بحلول 2030، تحقيقا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030، والإسهام في تعزيز تنميتها واستمرارية نموها، امتدادا للدعم الذي يحظى به القطاع من لدن القيادة الحكيمة. وأشار إلى أن تفعيل برنامج التمويل بالوكالة "التمويل الجماعي"، يأتي امتدادا لما يقدمه البنك من خيارات تمويلية واستثمارية لضمان توفير التمويل اللازم لنمو المنشآت من خلال تضافر الجهود بين برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"، والشركة السعودية للاستثمار الجريء SVC، لضمان استدامة ونمو المنشآت عبر صناديق التمويل الاستثمارية، مبينا أن ما تم تخصيصه من 500 مليون ريال تأتي امتدادا لما تم تخصيصه سابقا من 10.5 مليار ريال لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ليصل عدد الجهات التمويلية 50 جهة تمويلية تدعم نمو بوابة التمويل ومبادرة الإقراض غير المباشر. وتطرق الرئيس التنفيذي المكلف إلى ما حققه البنك خلال الربع الأول من العام الجاري بتمويل أكثر من 300 منشأة صغيرة ومتوسطة بما يتجاوز 1.1 مليار ريال، إضافة إلى ما حققته الشركة السعودية للاستثمار الجريء SVC، حيث بلغ إجمالي استثماراتها 1.75 مليار ريال بنهاية الربع الأول، وبلغ عدد الصناديق المستثمر بها 32 صندوقا، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستثمر بها عبر برامج استثمار 674 شركة SVC ، علاوة على نمو قيمة تمويل برنامج كفالة خلال الربع الأول بنسبة 17 في المائة لتصل قيمة التمويل المقدم منذ تأسيس البرنامج إلى أكثر من 80 مليار ريال.