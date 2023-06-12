«سافي» ترعى الهلال 3 أعوام .. والشعار على صدر القمصان

وقعت نادي الهلال عقد شراكة مع مجموعة "سافي" للألعاب الإلكترونية، العائدة ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة، لتكون شريكا رئيسا للنادي لمدة ثلاثة أعوام، تنال بموجبها عددا من الحقوق والمزايا، حيث يظهر شعارها على منطقة صدر قمصان فرق كرة القدم.

وأكد المهندس عبدالله الجربوع الرئيس التنفيذي لنادي الهلال، أن توقيع النادي مع مجموعة "سافي" الرائدة على مستوى عالمي في قطاع واعد يشكل عنصرا رئيسا في استراتيجية طموحة لتحويل السعودية إلى مركز عالمي لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول 2030، وقال: "الشراكة مفيدة لكل الطرفين، حيث ستسهم في دعم تطلعات النادي بما تتضمنه من برامج تطويرية وتدريبية إلى جانب الفائدة المرجوة من رواج العلامة التجارية لسافي بظهورها بجانب الهلال".

في المقابل، أوضح براين وارد الرئيس التنفيذي لمجموعة «سافي»، أن كرة القدم تحظى بقدرة استثنائية على جميع الناس بمختلف أطيافهم وثقافاتهم، وأعمارهم وجنسياتهم، وقال «تأتي هذه الشراكة مع الهلال لكونه يحتل مكانة مميزة في قلوب جماهيره".

يذكر أن "سافي" هي مجموعة مختصة بالألعاب الإلكترونية تهدف إلى دفع عجلة النمو طويل المدى للقطاع على مستوى العالم، حيث تعد إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وتطمح إلى تعزيز نموها عبر عمليات الاستحواذ والاستثمار وإتاحة الفرصة وتمكين الشركاء.