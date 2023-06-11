باكستان .. الأمطار تقتل 27 شخصا

تسببت أمطار غزيرة أعقبتها رياح شديدة في مقتل 27 شخصا على الأقل بينهم ثمانية أطفال في شمال غرب باكستان.

وقال تيمور علي خان المتحدث باسم سلطة إدارة الكوارث لـ"الفرنسية"، "12 شخصا على الأقل دفنوا أحياء بعد انهيار أسقف وجدران منازلهم".

وضربت العواصف أربع مقاطعات في إقليم خيبر بختونخوا، وقتل 15 شخصا في منطقة بانو بينهم خمسة أشقاء تراوح أعمارهم بين عامين و11 عاما، وأصيب أكثر من 140 شخصا ونفق أكثر من 200 رأس من الماشية.

من جانبها، أعلنت السلطات حالة الطوارئ في المقاطعات الأربع.

والعام الماضي، شهدت باكستان أمطارا موسمية غير مسبوقة في الصيف غمرت أكثر من ثلث البلاد بالمياه، وألحقت أضرارا بمليوني منزل وتسببت في مقتل أكثر من 1700 شخص.

كما أعلنت السلطات في جنوب البلاد أن إعصارا يقترب من باكستان والهند مقبلا من بحر العرب.

وحذر بيان صادر عن هيئة إدارة الكوارث في مقاطعة السند من هطول أمطار غزيرة للغاية وهبوب رياح تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة في وقت لاحق هذا الأسبوع.