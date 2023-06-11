نيوم و SRMG يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز منظومة الإعلام الإقليمية

وقعت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG، مذكرة تفاهم مع "قطاع الصناعات الإعلامية في نيوم"، تستهدف تعزيز أطر التعاون المشترك في سياق دعم وتعزيز المنظومة الإعلامية في المنطقة، عبر التركيز على مجموعة واسعة من المجالات ذات الاهتمام المتبادل.

وقال المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لـ "NEOM" هدفنا دوما هو أن تكون نيوم مسرعة للتقدم البشري من خلال تحفيز الابتكار في العديد من الصناعات والقطاعات، من خلال إرساء مفاهيم جديدة للأعمال، ويعد "قطاع الصناعات الإعلامية في نيوم" أحد الأمثلة على ذلك، فرسالتنا هي تطوير مركز إعلامي عالمي المستوى في نيوم، ويشمل ذلك مرافق الإنتاج المرئي والنشر الرقمي وتطوير الألعاب، وشراكتنا مع SRMG ستكون بالتأكيد تكاملية مع التزام نيوم بإنشاء مركز إقليمي يضعها بين أهم مراكز الإعلام العالمية".

فيما قالت جمانا الراشد، الرئيس التنفيذي لـ SRMG "هذه الشراكة خطوة مهمة للمنظومة الإعلامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فمن خلال العمل معا، سيكون لـ SRMG و NEOM دور أساسي في زيادة قدرات وإمكانات الإنتاج الإعلامي المحلي، وتمكين صناع المحتوى، وتسريع عملية تطوير التقنيات الإعلامية، وخلق مصادر دخل جديدة في هذا القطاع، كما ستعمل هذه الشراكة على رعاية المواهب المحلية ودعمهم من أجل إيصال محتواهم للعالم أجمع. هنالك قدرات إبداعية استثنائية غير مستغلة في المنطقة، ويسعدنا أن نكون حلقة الوصل بين تلك القدرات والعالم".

وبموجب المذكرة، ستتمكن "نيوم" من زيادة إنتاج المحتوى الإعلامي في المملكة، من خلال الاستفادة من خبرات SRMG ومحفظة أعمالها وشراكاتها الراسخة في القطاع، ويعتمد هذا على النجاح المتزايد للقطاع الإعلامي في المملكة، إذ يعد الاستثمار في البنية التحتية للمنظومة الإعلامية والعمل على تطوير المهارات والمواهب أحد عناصر التمكين المهمة التي تقود نيوم لأن تصبح مركزا عالميا للإنتاج، يستفيد منه شركاء SRMG الحاليين والمستقبليين، عبر تسهيل وصولهم إلى المرافق ذات الجودة العالية والمواصفات العالمية الموجودة في نيوم.

وبجانب الإنتاج الإعلامي، ستعمل SRMG وقطاع الصناعات الإعلامية في نيوم على تصميم برامج مشتركة متخصصة لتدريب وتطوير المواهب على صناعة المحتوى والإنتاج الإبداعي، من أجل رفع أعداد الكفاءات في هذا المجال ومواصلة الارتقاء بالمواهب الإعلامية في المنطقة، حيث تشمل المجالات المستهدفة الصحافة، وكتابة السيناريو، والإنتاج، وستستفيد هذه البرامج من التعاون الناجح بين نيوم وأكاديمية SRMG في نوفمبر 2022، الذي أسفر عن تقديم برنامج تدريب الصحفيين Stories to Tell، الذي استهدف تدريب وصقل مهارات الشباب السعودي من الإعلاميين وخريجي الصحافة، وأثمر عن توظيف 22 متدربا لدى SRMG.

يذكر أن مذكرة التفاهم تتضمن إضافة إلى ما سبق العمل المشترك على تطوير تكنولوجيا الوسائط، والمشاركة في تنظيم الفعاليات في نيوم، واستكشاف فرص وجود المجموعة السعودية في نيوم على المدى الطويل.