إطلاق برنامج لتسريع نمو المنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة دوليا

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، اليوم برنامج Slingshot للمنشآت متسارعة النمو، بمشاركة مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال ريادة الأعمال، للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في دفع نمو المنشآت ومواجهة التحديات التي تواجهها خلال مسيرة نموها، وتمتد خدمات البرنامج إلى 3 أشهر من التدريب والتطوير والتأهيل محليا ودوليا.

ويهدف البرنامج للإسهام في تسريع نمو الشركات الناشئة وتوسع مشاركتها في الأسواق العالمية، بجانب القدرة على التعامل مع التحديات التي تواجه المنشآت متسارعة النمو، والحصول على مختلف الحلول لتنفيذ أساليب مبيعات وتسويق فعالة من شأنها دفع نمو الإيرادات والإسهام في مضاعفتها، حيث ستنخرط المنشآت المشاركة في مجموعة واسعة من الاستشارات والتدريب، وذلك بعد دراسة حالة مشاريعها والتحديات التي تعيق نموها، كما ستقوم مجموعة من الخبراء المحليين والعالميين بزيارة مقرات تلك الشركات ومتابعة أعمالها وتقديم الدعم اللازم لها لتحقيق أهداف نموها.

يذكر أنه تقدم للتسجيل في البرنامج 36 شركة متسارعة النمو، خضعت جميعها لمجموعة من أعمال التقييم والتحليل والفرز، تم خلالها تأهيل 7 شركات للمشاركة في البرنامج في نسخته الأولى، والذي ستقوم منشآت بتنفيذه بالتعاون مع منظمة Slingshot، وهي منظمة غير ربحية تسعى لتعزيز نمو المنشآت في الأسواق العالمية ودفع نمو الإيرادات للشركات حول العالم، وتمتلك المنظمة خبرة طويلة الأمد في العمل مع الشركات عبر تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

ويعمل البرنامج على تعزيز المفاهيم الأساسية للمنشآت متسارعة النمو، والإسهام في تطوير استراتيجية تعمل على دفع نمو الإيرادات للشركات الناشئة الواعدة وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، من خلال تصميم وتنفيذ مبادرات نمو ملموسة في غضون 12 أسبوعا، وذلك بمشاركة نخبة من المستشارين العالميين.