توقيف حاكم المصرف المركزي النيجيري إثر تعليق مهماته

أوقف حاكم المصرف المركزي النيجيري غودوين إميفييل في إطار تحقيق وذلك بعيد تعليق مهماته حسبما أعلنت وكالة الأمن الداخلي.

وذكرت الوكالة أن "إميفييل بات محتجزا لأسباب تتعلق بالتحقيق" من دون أن تعطي تفاصيل إضافية.

وقال متحدث باسم حكومة الرئيس النيجيري المنتخب حديثا بولا أحمد تينوبو إن تعليق مهمات إميفييل تقرر في إطار "تحقيق جار" حول أدائه وإصلاحات مخطط لها في القطاع المالي.

وسيتولى نائب حاكم المصرف منصب الأخير حتى انتهاء التحقيقات وفق الوكالة.

يشغل إميفييل منصبه منذ زهاء عشرة أعوام وانتقد خصوصا بسبب استبدال أوراق نقدية قديمة بأخرى جديدة منذ يناير بحسب الفرنسية.

وكان إميفييل تعرض مؤخرا لانتقادات ولا سيما بشأن سياسة اعتمدها الرئيس السابق محمد بخاري لاستبدال أوراق النايرا وهي العملة الرسمية السابقة بأوراق جديدة.

