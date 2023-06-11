عواصف برد تضرب مزارع شمال شرق الصين وتتسبب بخسارة 28 مليون دولار

ضربت عواصف برد شديدة مدينة في شمال شرق الصين اليوم، وأثرت على 7 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية وتسببت في خسارة تقدر بـ 200 مليون يوان (28 مليون دولار).

واكتسحت أحجار هايلستون، منطقة وافانجديان في مقاطعة لياونينج، حسبما ذكرت شبكة تلفزيون سي سي تي في، وقال مركز لياونينغ لخدمات الأرصاد الجوية إن قرية في ضواحيها شهدت هطول 48.1 ملم (1.8 بوصة) من الأمطار في ساعة واحدة، وهو أعلى معدل في جميع أنحاء المقاطعة.

وبحسب "أ ب"، تسببت الأمطار الغزيرة في إتلاف المحاصيل في مقاطعة خنان بوسط الصين، حيث يزرع ثلث القمح في البلاد، وقد تؤدي هذه الخسائر إلى زيادة واردات الحبوب إلى أكبر مستهلك للقمح في العالم.

وجددت سلطات الأرصاد الجوية الصينية، حالة التأهب الزرقاء وهي الأدنى من نظام الإنذار المكون من 4 مستويات، من العواصف المطيرة في مناطق من بينها قوانجشي، وقوانجدونج، وهاينان، وخنان، وهوبي، ومن المتوقع هطول ما يصل إلى 120 ملم (4.7 بوصة) من الأمطار في الجزء الشمالي من مقاطعة هاينان.