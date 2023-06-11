المان سيتي .. النجمة الأولى

عانق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، المجد وتوج بكأس دوري أبطال أوروبا، لأول مرة في تاريخه، بعد تغلبه في النهائي على إنتر ميلان الإيطالي 1 / 0، على استاد أتاتورك الأولمبي في إسطنبول. وتقمص الإسباني رودريجو هيرنانديز "رودري" دور البطولة، وأهدى سيتي "النجمة الأولى" بهدفه في شباك إنتر ميلان بتسديدة قوية من داخل الصندوق (68).

وسبق للمان سيتي الصعود للمباراة النهائية مرة واحدة من قبل، لكنه خسر على يد مواطنه تشيلسي في نسخة 2021، بينما توج إنتر ميلان باللقب ثلاث مرات في مواسم (1963 / 1964)، (1964 / 1965)، (2009 / 2010).

وسجل المان سيتي مسيرة مبهرة في الموسم الحالي وحصد ثلاثية تاريخية في الموسم، حيث توج بلقب الدوري الإنجليزي بعد صراع شرس مع أرسنال، قبل أن يتوج أخيرا بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر يونايتد.

وهذه هي المرة الأولى منذ 18 عاما التي تشهد فيها المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، المواجهة الأولى بين فريقين من إنجلترا وإيطاليا، منذ مواجهة ليفربول مع إنتر ميلان في نهائي نسخة 2005.