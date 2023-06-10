«أرامكو» لـ "الاقتصادية": «نماءات» يشرع في تأسيس 31 شركة محلية وعالمية .. تعزيز المنظومة الصناعية

شرع برنامج أرامكو السعودية للاستثمارات الصناعية "نماءات" في تأسيس 31 شركة محلية ودولية، منها 13 شركة بدأت أعمالها، فيما لا تزال خمس شركات أخرى في مرحلة التنفيذ والتشييد، حيث تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 92 مليار ريال.

ومن أهم تلك المشاريع شركة للتخزين السحابي مع "جوجل"، وشركة لتصنيع ألواح الحديد، وإنشاء مركز لإدارة المواد والخدمات اللوجستية.

وقالت لـ «الاقتصادية» أرامكو السعودية: إن برنامج "نماءات" حقق تقدما سريعا منذ إطلاقه في أيلول (سبتمبر) 2021، حيث احتفت أرامكو أخيرا، بتوقيع مذكرات واتفاقيات جديدة في مجالات متعددة مع شركاء محليين ودوليين.

وأشارت إلى أن من أبرز إنجازات البرنامج هذا العام، إنشاء شركتين في قطاعي التصنيع والخدمات الصناعية مع شركاء محليين وعالميين، وهو ما تم تحقيقه في وتيرة أسرع مما تم التخطيط له، مبينة أن العمل جار على تطوير وإنشاء عديد من الفرص والشركات في القطاعات المصاحبة والمتوقع الإعلان عنها قبيل نهاية 2023.

وأكدت أرامكو أن "نماءات" يتطلع لاستمرار التعاون واقتناص الفرص، التي من شأنها المساهمة في تنمية ومضاعفة فرص الاستثمار في مختلف مناطق المملكة، إذ وجهت الشركة جميع المستثمرين وأصحاب الأعمال للاستفادة مما توفره برامج الشركة للإسهام في نمو وتنويع اقتصاد المملكة.

وأوضحت أرامكو أن "نماءات" أحد برامج الشركة النوعية المساهمة في تطوير وبناء المنظومة الصناعية والاستثمارية في المملكة، كما يعد البرنامج مكملا لبرامج أرامكو السعودية العديدة، ومن أهمها برنامج (اكتفاء) الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة، كما يسعى برنامج نماءات إلى توسعة المنظومة الصناعية الوطنية المرتبطة بأعمال الشركة، وتحفيز المستثمرين المحليين، وجذب الشركات التقنية والرائدة عالميا لإقامة مشاريع وتأسيس شركات وطنية رائدة في خمسة مجالات، هي: الاستدامة، الرقمنة، التصنيع، الخدمات الصناعية، الابتكار الاجتماعي.

وقالت أرامكو: إن "نماءات" صمم لجذب تقنيات واستثمارات جديدة للمملكة، التي من المتوقع أن يكون لها أثر إيجابي في الصناعة والتقنية في المملكة، إضافة إلى توطين سلسلة الخدمات والصناعات في أرامكو السعودية، وهو ما يمكن الشركة من العمل نحو تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بموثوقية، والتقدم لمستقبل أكثر استدامة.

ويسعى البرنامج -حسب أرامكو- إلى إيجاد الفرص وجذب وتوطين استثمارات جديدة للمملكة في القطاعات المذكورة، التي من المتوقع أن يكون لها أثر إيجابي في اقتصاد المملكة بعد استكمالها مراحل التشغيل، وقد يمتد هذا الأثر بالانعكاس على اقتصاد السعودية الكلي ليشمل زيادة الناتج المحلي وخفض معدلات البطالة، وقد ينعكس كذلك على الاقتصاد الجزئي بالمساهمة بسد فجوات العرض في بعض الصناعات النوعية الجديدة، ما يؤدي إلى التقليل من الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات.

وأوضحت أرامكو أن برنامج "نماءات" يعمل بشكل جيد مع المستثمرين المحليين وكبرى الشركات الدولية في عدة مجالات مختلفة لتحقيق أهدافه في توطين الصناعات الاستراتيجية في المملكة، حيث لا يقتصر هذا النفع على مساندة أعمال أرامكو السعودية فحسب، بل يتجاوزها إلى المساهمة في تحقيق التنمية والتنوع الاقتصاديين داخل المملكة، فضلا عن السعي إلى إيجاد عديد من فرص العمل الجديدة.

وأوضحت أن الأهداف المرصودة لبرنامج "نماءات" تعد أهدافا متوسطة إلى بعيدة المدى، تمتد إلى عام 2030 وما بعد ذلك، نظرا إلى كبر حجم المشاريع، حيث إنها جميعا مشاريع جديدة تستغرق وقتا للبناء والتشغيل، لكن خلال أقل من عامين من إطلاق البرنامج تجاوزت نتائجه المحققة سقف التوقعات.

وقالت أرامكو: إن جميع الفرص المطروحة والشراكات المبرمة تحت مظلة البرنامج تعتمد على حوكمة وإجراءات داخلية فعالة لتمحيصها قبل طرحها والمضي بها، حيث تمر الفرص والشراكات عبر ثلاث مراحل أساسية وهي، مرحلة دراسة السوق، تليها مرحلة دراسة الجدوى الاقتصادية، متبوعة بمرحلة التأسيس.

وأضافت: "أحد أهم أهداف البرنامج هو تطوير وبناء قطاعات وكيانات وطنية في مجالات عدة تعزز مكانة أرامكو السعودية الرائدة في مجال الطاقة، ويكون ذلك إما عن طريق التعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين أو الشركات العالمية الرائدة في مجالها لنقل وتوطين تقنياتها للمملكة". وذكرت أرامكو، أن "نماءات" يحتوي على فرص واعدة لها مردود تجاري من شأنها أن تسهم في نمو الاقتصاد الوطني، والعمل على إيجاد عديد من فرص العمل للمواطنين، إضافة إلى تعزيز وتوطين سلسلة القيمة في أرامكو السعودية، وهو ما سيعزز من موثوقية وريادة الشركة عالميا في قطاع الطاقة.

وأشارت إلى أن الهدف الأول هو السوق المحلية والشركات المحلية، لكن بعض الصناعات تعتمد على تقنيات معينة لا تتوافر في السوق المحلية، ما يتطلب العمل مع بعض الشركاء العالميين لتوطين تقنية أو صناعة معينة.

وحول الفرص الوظيفية والاستثمارية التي يوفرها "نماءات" للسعوديين، ذكرت أرامكو أن جميع الفرص والشركات التي تندرج تحت نطاق برنامج "نماءات" تهدف إلى إيجاد شركات رائدة وقطاعات جديدة متكاملة، وبالتالي ستسهم في توفير فرص استثمارية للشركات المحلية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، التي بدورها ستسهم في توفير فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة للسعوديين. وأضافت أن البرنامج يستهدف في جميع الشركات التي سيتم تأسيسها أو بالفعل تم تأسيسها إلى تحقيق نسبة سعودة تزيد على 70 في المائة ولا تقل عن 50 في المائة كحد أدنى، مبينة أن خير مثال على ذلك قطاع صناعة السفن وصيانتها "مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية في رأس الخير" الذي أسهم في توفير عديد من الفرص الاستثمارية وعديد من الفرص الوظيفية للسعوديين.

وقالت أرامكو: إن أغلب الاستثمارات تحت مظلة "نماءات" هي استثمارات نوعية جديدة، لذا فإنها تستوجب في أغلب الأحيان تطويرا وتدريبا متخصصا ومتواصلا على أعلى المستويات لأبناء الوطن لمواكبة هذا الحراك الاقتصادي والتميز بالإنجاز والتشغيل".

وحول أبرز خطط برنامج نماءات لعام 2023 والأعوام المقبلة، أكدت أرامكو السعودية أن "نماءات" يعد برنامجا وطنيا واعدا ومتناميا بمستهدفات طويلة المدى، حيث تتطلع الشركة إلى حصد ثمارها خلال الأعوام القريبة المقبلة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأشارت إلى أن البرنامج سيكون له دور مهم في توطين صناعات نوعية، وتوفير وظائف جديدة ستسهم في زيادة الناتج المحلي ونسبة الصادرات مع تقليل الاعتماد على الواردات، وتعظيم الاستفادة من الموارد والمواد الأولية المتوافرة محليا.