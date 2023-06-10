«نيكسبيرا» الهولندية للرقائق تصاب بخيبة أمل بعد استبعادها من التمويل الأوروبي

أعربت شركة "نيكسبيرا" الهولندية المصنعة لرقائق الكمبيوتر عن خيبة أملها بسبب استبعادها من برنامج تابع للاتحاد الأوروبي لدعم المشاريع الأوروبية ذات الاهتمام المشترك IPCEI.

وقال متحدث باسم الشركة البارحة الأولى "علمنا بالأمر، ونشعر بخيبة أمل، لأن مشروعنا لم يتم إدراجه ضمن قائمة التمويل، رغم أنه يستوفي جميع الشروط وقد اجتاز بالفعل المراجعات السابقة بنجاح"، مضيفا أنه لم يتم تلقي أي إخطار رسمي بالرفض حتى الآن.

وكان من المقرر في الأساس أن يستفيد من البرنامج 32 مشروعا في 11 ولاية ألمانية. ورغم ذلك، لم تدرج وزارة الاقتصاد الألمانية "نيكسبيرا" ضمن قائمة الدعم لأنها -وفقا لصحيفة الأعمال الألمانية "هاندلسبلات"- مملوكة لشركة "وينجتيك" الصينية شبه الحكومية منذ 2019.

ويقع المقر الرئيس لشركة "نيكسبيرا" في هولندا، وتدير الشركة مصنعا كبيرا في مدينة هامبورج الألمانية، وقال المتحدث إن الشركة، التي يعمل بها أكثر من 1600 موظف، تسهم في اقتصاد في المنطقة، وفقا لـ"الألمانية".

ووافق الاتحاد الأوروبي على برنامج مساعدات بمليارات اليورو لخفض الاعتماد على الولايات المتحدة والصين في تطوير الإلكترونيات الدقيقة والرقائق. وتمت الموافقة على ما مجموعه 8.1 مليار يورو من المساعدات.

وبالإضافة إلى ذلك، تعتزم الشركات الخاصة ضخ استثمارات في هذا القطاع تصل إلى نحو 13.7 مليار يورو، ليبلغ إجمالي الاستثمارات 21.8 مليار يورو.

في غضون ذلك، أعلنت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات تراجع مبيعاتها في شهر مايو الماضي، وذلك للشهر الثالث على التوالي، في ظل خفض إنفاق المستهلكين والشركات على الأجهزة الإلكترونية.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن مسؤولين بالشركة القول إن مبيعات أكبر شركة في العالم لصناعة الرقائق الإلكترونية تراجعت في مايو الماضي 5 في المائة لتصل إلى 176.5 مليار دولار تايواني (5.7 مليار دولار)، بعد تراجع 14 في المائة في أبريل و15 في المائة في مارس.

وذكرت الشركة أن هذا هو أول تراجع شهري في مبيعاتها منذ مايو 2019، وتشير هذه السلسلة المتتالية من التراجعات إلى أن انكماش صناعة الرقائق الإلكترونية لم يصل بعد إلى نهايته، رغم أن المسؤولين التنفيذيين بالشركة يتوقعون تعافيا تدريجيا في المبيعات خلال النصف الثاني من العام، والتحول إلى النمو في 2024.