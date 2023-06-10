للمرة الأولى في تاريخ الرياضة السعودية .. غدا التقدم لرئاسة الأربعة الكبار عبر المنصة الإلكترونية

ينتظر أن تستقبل منصة وزارة الرياضة الإلكترونية ابتداء من يوم الغد وحتى الثلاثاء المقبل قوائم المرشحين لرئاسة أندية الاتحاد، الأهلي، النصر، والهلال، وذلك لأول مره في تاريخ الأندية السعودية بعدما كان التقدم حضوريا لدى لجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية بمقرات الأندية.

وأوضحت وزارة الرياضة أن هذه الخدمة تقوم على تقديم طلب ترشيح لرئاسة نادي معين بتعبئة استمارة الترشيح وتقديم جميع الأوراق المطلوبة، وقالت "يجب على المتقدم بأن يقوم بتكوين فريق إداري، حتى يقوم بترشيحهم معه لرئاسة النادي المختار".

وأضافت "وتعنى المنصة بتنظيم إجراءات تسجيل العضويات والعملية الانتخابية لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة".

وتحتوي المنصة الإلكترونية على سجل خاص لكل نادي، ويلتزم النادي برفع جميع المعلومات والبيانات والإجراءات الخاصة بالعضويات وتحديثها بشكل دوري.

ونوهت وزارة الرياضة أنه عند حدوث عطل فني في المنصة الإلكترونية فأنه سيمدد الإجراء المتعذر تنفيذه لمدة تماثل مدة التعطل، وقالت "إذا استمر العطل لمدة تزيد على ثلاثة أيام متصلة تعين تنفيذه بشكل "ورقي" تحت إشراف الوزارة أو من خلال أي وسيلة إلكترونية أخرى معتبرة لدى الوزارة، على أن يتم رفع ما تم عمله من إجراءات إلى المنصة الإلكترونية فور زوال العطل".

وطالبت الوزارة من المتقدمين توفر عدة شروط من أبرزها أن يكون مؤهل الرئيس التعليمي لا يقل عن درجة البكالوريوس، وألا يقل مؤهل الأعضاء عن الثانوية العامة، وألا يرتبط بالمرشح صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأي مرشح آخر في ذات القائمة، وقالت "إذا تبين خلاف ذلك يستبعد المرشح".

وأضافت "أن يكون لدى رئيس القائمة خبرة لا تقل عن ثلاثة أعوام في مهنة أو مجال ذو صلة بمؤهله التعليمي، ويتمتع بالمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ولديه القدرة على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها، وألا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهماته واختصاصاته، ولا يقل عمره عن 25 عاماً ولا يزيد عن 65 عاماً".