فشل استحواذ مجموعة أداني الهندية على أير ووركس

أشار تقرير إخباري إلى فشل عملية استحواذ مجموعة أداني الهندية على شركة أير ووركس إنجينيرنج بي في تي ليمتد. وقالت صحيفة "إيكونوميك تايمز" نقلا عن مذكرة من شركة التصنيف الائتماني كريسيل صدرت في السابع من يونيو الجاري، إنه لا يوجد مناقشات جارية بين الأطراف لتمديد صلاحية ورقة الشروط. ولم ترد أير ووركس ومجموعة أداني على طلب بالتعقيب من الصحيفة.

كانت شركة أداني ديفينس سيستمز أند تكنولوجيز قد أعلنت في أكتوبر الماضي إنها وافقت على الاستحواذ على أير ووركس، إحدى أكبر شركات صيانة الطائرات وإصلاحها وإعادة هيكلتها في الهند، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتضيف الصفقة التي فشلت إلى قائمة متنامية من عمليات الاستحواذ المتوقفة من جانب مجموعة شركات الملياردير جوتام أداني، الذي خسر المليارات في القيمة السوقية منذ أن أطلقت شركة، البيع على المكشوف "هيندنبورج"، مزاعم بالاحتيال والتلاعب السوقي في أواخر يناير الماضي. ونفت مجموعة أداني هذه المزاعم.