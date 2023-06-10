المركزي السويسري يلمح إلى رفع أسعار الفائدة رغم تراجع التضخم إلى 2.2%

قال رئيس المصرف الوطني السويسري توماس جوردان في مقابلة نشرت اليوم إن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم الذي لا يزال أعلى من المستهدف.

ونقلت صحيفة "كورييري ديل تيتشينو" عنه دفاعه عن التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار في الأسعار، وأشار إلى أن مثل هذا الاستقرار سيتحقق عندما يكون التضخم دون 2 % ولكن في الوقت نفسه بالمنطقة الإيجابية.

وأظهرت بيانات حكومية الإثنين أن التضخم انخفض في سويسرا في مايو على أساس سنوي إلى 2.2 % ، لكنه يظل بذلك أعلى من النطاق الذي يستهدفه البنك بين 0 و2 % منذ فبراير شباط 2022 بحسب "رويترز".

ورغم تراجع ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة، فإن توقعات المحللين والسوق تشير إلى أن المركزي سيرفع الفائدة في اجتماعه المقرر في 22 يونيو .