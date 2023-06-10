كوريا الجنوبية.. مشتريات الأجانب من السندات والأسهم تسجل 11 مليار دولار في مايو

اشترى المستثمرون الأجانب ما قيمته 14.2 تريليون وون (10.9مليار دولار ) من الأسهم والسندات الكورية الجنوبية خلال مايو الماضي، في معدل شراء شهري قياسي، وفقا لما قال المنظم المالي للبلاد.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم ، اشترى الأجانب ما قيمته 3.3 تريليون وون صافية من الأسهم المدرجة، مواصلين صافي الشراء للشهر الثاني على التوالي، واشتروا ما قيمته 0.9 تريليون وون من السندات المدرجة ، مستمرين في صافي الشراء للشهر الثالث على التوالي. وفقا لوكالة الإشراف المالي.

وبلغت حيازاتهم التراكمية من الأسهم ما قيمته 693 تريليون وون، أي 27 % من إجمالي القيمة السوقية. وبلغ إجمالي الحيازات التراكمية من السندات للأجانب 238 تريليون وون، وهو ما يمثل 9.7% من السندات المدرجة، حتى الشهر الماضي.

وبحسب الدول، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى في صافي مشتريات الأسهم، تليها لوكسمبورج وأيرلندا، بينما احتلت بريطانيا المرتبة الأولى في صافي بيع الأسهم، تلتها أستراليا والدنمارك.

كانت الولايات المتحدة أيضًا أكبر مالك للأسهم الكورية الجنوبية، حيث تمتلك ما قيمته 282 تريليون وون، أو 40.7 % من الأسهم الكورية التي يحتفظ بها الأجانب، حتى مايو.

أما السندات، فقد قامت كل من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا والأمريكتين بعمليات شراء صافية، وحققت أوروبا أكبر عملية شراء بقيمة 3.4 تريليون وون.

وقام الأجانب باستثمارات صافية بقيمة 28 تريليون وون في سندات الخزانة و 4.2 تريليون وون في سندات الاستقرار النقدي.