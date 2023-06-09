مؤتمر الأعمال العربي - الصيني .. استكشاف للفرص ونقلة غير مسبوقة

تستهدف الدورة العاشرة من مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، تعزيز وتوثيق التعاون التجاري والاقتصادي بين مجتمعي الأعمال العربي والصيني، واستكشاف فرص الاستثمار البينية، في عديد من القطاعات.

وأبرز هذه القطاعات: التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، الزراعة، العقارات، المعادن، وسلاسل التوريد، وغيرها، إضافة إلى عدد من الجلسات الحوارية، والاجتماعات الثنائية، التي ستمثل نقلة غير مسبوقة في العلاقات العربية - الصينية على المستوى الاقتصادي، وتنميتها بما يرقى لطموحات قيادات دول المنطقة العربية والصين.

ويعد المؤتمر الذي يحظى برعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتنظمه وزارة الاستثمار خلال يومي 11 و12 حزيران (يونيو) 2023 بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية واتحاد الغرف العربية تحت شعار "التعاون من أجل الرخاء" الأكبر على الإطلاق في سياق التعاون الاقتصادي العربي - الصيني.

وتتضمن أجندة المؤتمر المكثفة ثماني جلسات حوارية رئيسة و18 ورشة عمل ولقاءات خاصة مع عدد من الشخصيات المهمة المشاركة في الحدث، التي تهدف في مجملها إلى التعريف بالمبادرات والفرص التي تلعب دورا مهما في تكثيف التعاون المؤسسي بين الصين والجانب العربي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة اليوم وفي المستقبل القريب.

ويشارك في افتتاح جلسات مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، كما سيحضره أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وخو تشون خوا نائب رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، كما يشارك عدد من الوزراء السعوديين والعرب في الجلسات الحوارية الأخرى. وسيشهد المؤتمر عقد ورش عمل متخصصة ستبحث بتعمق عددا من الموضوعات الرئيسة؛ مثل سلاسل التوريد الخاصة بقطاعي النفط والغاز، وشراكات الابتكار والبحث، والتحديات والحلول لسلاسل التوريد التجارية العالمية، والتعدين، وتصنيع الأغذية، وسيشارك فيها عديد من كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص.

وتأتي أجندة مؤتمر الأعمال العربي - الصيني لتعكس فعليا أكبر تجمع عربي صيني للأعمال والاستثمار، حيث يشارك فيه أكثر من 3000 من صناع القرار، وكبار المسؤولين الحكوميين، وكوكبة واسعة من المستثمرين، وأصحاب الأعمال، والمختصين والمهتمين بالعلاقات العربية - الصينية في 23 دولة مشاركة، وذلك للمضي قدما في تعزيز الشراكة الاستراتيجية العربية - الصينية القائمة على مبادرة الحزام والطريق التي تربط آسيا بإفريقيا وأوروبا، وتشهد التعاون الشامل والتنمية المشتركة في مجالات الاستثمار والاقتصاد والتجارة، والعمل على الارتقاء بهذه الشراكة نحو مزيد من الازدهار والنمو.