474 مليار ريال ناتج قطاعات «ندلب» .. نمو 8 % وزيادة 74 مليارا للاستثمارات التراكمية

ارتفع الناتج المحلي لأنشطة قطاعات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، ليبلغ 474 مليار ريال خلال 2022 من 441 مليار ريال في العام السابق له، بمعدل نمو 8 في المائة.

وقطاعات البرنامج تتكون من: "الطاقة والصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية" ومحوري تركيز "المحتوى المحلي" و"الثورة الصناعية الرابعة"، بمشاركة نحو 50 جهة حكومية خاصة.

وبحسب التقرير السنوي للبرنامج أحد برامج رؤية المملكة 2030، اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه، فإن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبرنامج تسهم بنسبة 16 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الكلي، في حين تسهم في الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية بنسبة 36 في المائة. وأشار "ندلب" إلى تحقيق البرنامج زيادة 74 مليار ريال في الاستثمارات التراكمية ليصل إلى 456 مليار ريال مقارنة بـ382 مليار ريال عام 2021. وقدر "ندلب" عدد التراخيص التعدينية السارية بنحو 2272 ترخيصا في 2022 بعدما كانت 1985 ترخيصا في 2016 أي بارتفاع 14.5 في المائة، في حين وصل عدد المصانع الجاهزة 818 مصنعا بنسبة نمو 67.2 في المائة خلال الفترة نفسها، بينما بلغ إجمالي التراخيص العسكرية 192 بنهاية 2022.

أما المنشآت الصناعية، فبلغ إجماليها 10518 منشأة بنمو 46 في المائة مقارنة بـ7206 منشآت منذ إطلاق الرؤية في 2016، في حين بلغ عدد حاويات المسافنة 5.5 مليون بنسبة نمو 244 في المائة مقارنة بـ1.6 مليون حاوية في عام 2016، أما عدد المنصات اللوجستية فوصل إلى 20 منشأة والرخص اللوجستية 277 رخصة. واستعرض البرنامج الأرقام التي تحققت من خلال الجهات التنفيذية في قطاعاته الأربعة ومحوري التركيز، إضافة إلى المبادرات والجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وحول التقرير، قال بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة البرنامج: إن البرنامج يواصل مع الجهات التنفيذية العمل الدؤوب لتحقيق النتائج المرجوة، وفقا للخطط الوطنية المنبثقة عن رؤية السعودية 2030، مضيفا أن عام 2022 شهد تحقيق عدد من الإنجازات التي سيكون لها أثر كبير في تحقيق أهداف البرنامج وإيجاد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.