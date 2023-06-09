أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم تعلق الإيداعات بالدولار

أعلنت أكبر منصة في العالم لتداول العملات الرقمية "باينانس" أنها ستعلق الإيداعات بالدولار وحضت زبائنها على سحب دولاراتهم بحلول مطلع الأسبوع الجاري، بعد الاتهامات التي وجهتها لها الحكومة.

وبحسب "الفرنسية"، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية SEC المنصة العملاقة بارتكاب انتهاكات لقانون الأوراق المالية، قالت إنها ترقى إلى "عملية خداع واسعة عبر الإنترنت" و"تهرب محسوب من القانون".

يشتبه بأن "باينانس" سمحت لسكان الولايات المتحدة بالتداول رغم أن المنصة ليست مسجلة في الولايات المتحدة كسوق للأوراق المالية. كما اتهمت الشركة بسوء استخدام أموال الزبائن.

وأفادت "باينانس" في الولايات المتحدة Binance.US على تويتر أنه بدءا من الخميس "سنعلق الإيداعات بالدولار الأمريكي ونبلغ الزبائن بأن شركاءنا المصرفيين يستعدون لوقف قنوات سحب النقد الإلزامي (الدولار) في موعد أقربه 13 حزيران (يونيو)".

وأضافت "نتخذ هذه الخطوات الاستباقية بينما نتحول لفترة إلى منصة صرافة رقمية فقط".

وأفادت المنصة في مذكرة إلى الزبائن "نحض الزبائن على سحب دولاراتهم الأمريكية من خلال التحويل البنكي، بحلول 13 حزيران (يونيو)".

رفعت SEC شكوى مدنية عددت فيها 13 تهمة مرتبطة بمنصات وكيانات استثمارية أخرى تابعة لتشانجبينج جاو، مؤسس "باينانس".

وطلبت اللجنة من المحاكم تجميد الأصول المرتبطة بالشركة وجاو الذي كان ينظر إليه على أنه أبرز خصم لسام بانكمان-فرايد، قطب العملات المشفرة.

وانتقدت "باينانس" تحركات SEC قائلة الخميس "سنواصل الدفاع بشدة عن أنفسنا وزبائننا والقطاع في وجه هجمات SEC التي لا أساس لها".

تأتي القضية في أعقاب اتهامات في آذار (مارس) ضد "باينانس" رفعتها هيئة أمريكية ناظمة أخرى هي "لجنة تداول السبع الآجلة".