3 متطلبات لمنح التراخيص الاقتصادية للناقل الجوي .. ملكية سعودية تتجاوز 50 %

اشترطت اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي التي طرحتها الهيئة العامة للطيران المدني، ثلاثة متطلبات رئيسة وعامة لمنح التراخيص الاقتصادية للناقل الجوي الوطني والناقل الجوي بالطلب.

وأكدت المتطلبات عدم جواز أي شخص طبيعي أو معنوي يقيم في المملكة بنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها عن طريق الجو من أو إلى المملكة لقاء أجر أو تعويض دون الحصول على ترخيص اقتصادي صادر من الهيئة وساري المفعول.

والمتطلب الثاني، أن تمنح هيئة الطيران المدني التراخيص الاقتصادية للناقل الجوي الوطني والناقل الجوي بالطلب في حال استيفاء أربعة شروط تمثلت في "أن يكون مقر عمله الرئيس في السعودية، وأن تكون ملكية الناقل خاضعة لمواطني المملكة بنسبة أكثر من 50 في المائة، وخاضعة للتحكم الفعلي من خلالهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال وسيط واحد أو أكثر، والامتثال للحد الأدنى من متطلبات التأمين على الركاب والأمتعة والبضائع والأطراف الثالثة، وأخيرا أن يقدم ما يثبت الوفاء بأجر الترخيص الاقتصادي".

أما المتطلب الثالث، فيتمثل في أن تبت الهيئة بقرار منح الترخيص الاقتصادي خلال 90 يوما كحد أقصى من تاريخ تسلمها المعلومات اللازمة كافة، ويتم إبلاغ مقدم الطلب بالقرار، مع توضيح الأسباب في حال الرفض.

وطرحت الهيئة العامة للطيران المدني مسودة اللائحة عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، وذلك بدءا من الخميس حتى 22 من حزيران (يونيو) الجاري.

وتهدف اللائحة إلى تعزيز تنافسية القطاع، وتمكين الكفاءة، ودعم النمو السريع لقطاع النقل الجوي، وتحسين تجربة المسافرين، وضمان الشفافية والعدالة.

وللحفاظ على صلاحية الترخيص للناقلين الجويين، أوجبت اللائحة على الناقل إبلاغ الهيئة في ثلاث حالات، الأولى أي تغيير في ملكية مساهم منفرد يملك 10 في المائة أو أكثر من الأسهم الإجمالية للناقل الجوي أو للشركة الأم أو الشركة القابضة في غضون 14 يوما من تاريخ التغيير.

والثانية أي عمليات دمج أو استحواذ قبل 90 يوما من تنفيذها، أما الحالة الثالثة تتمثل في أي خطط لتشغيل أو إيقاف تشغيل أي خدمة جوية إلى وجهة جديدة قبل تنفيذها، أو أي قرار يتخذه لوقف تسيير رحلات إلى وجهة محددة، أو بأي تغيير جوهري آخر في نطاق أنشطته منها على سبيل المثال لا الحصر، تغيير نوع أو عدد الطائرات المستخدمة.

كما أكدت اللائحة أهمية إبلاغ الهيئة العامة للمنافسة في حال عمليات الدمج أو الاستحواذ.

ونصت اللائحة أنه على هيئة الطيران المدني تعليق أو إلغاء الترخيص الاقتصادي للناقل الجوي إذا تبين لها بعد تقييم الأداء المالي عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية الحالية والمحتملة لـ12 شهرا القادمة، أو عدم التزامه بمتطلبات الملكية والسيطرة لمواطني المملكة على الحصص، أو عدم الالتزام بمتطلبات الحد الأدنى من التأمين، أو تزويد الهيئة بمعلومات خاطئة أو مضللة، أو عدم تسليم الحسابات المدققة، أو تعليق أو إلغاء العمل بشهادة المشغل الجوي.

ونظمت اللائحة منح التراخيص الاقتصادية للناقلات الجوية الأجنبية على فئتين، الأولى ترخيص اقتصادي لتسيير رحلات دولية منتظمة، والثانية موافقة اقتصادية لتسيير رحلات الحج والعمرة.

ومن أبرز تلك الضوابط أن يقدم للهيئة ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من بنك سعودي ومعتمد يغطي تكلفة عودة الحد الأقصى لعدد الحجاج القادمين عبر الناقل، وذلك خلال أي وقت خلال مدة سريان الموافقة الاقتصادية، وتقوم الهيئة بإبلاغ الناقل بقيمة هذه التكاليف عند الطلب.

وكذلك أن يقدم ضمانا بنكيا غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من بنك سعودي ومعتمد من الهيئة، يغطي جميع تكاليف مأكل ومسكن الحجاج حسب ما هو موضح في نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، وللهيئة إعفاء الناقلات الجوية الأجنبية التي تقدم رحلات عارضة لأغراض الحج والعمرة وذلك وفقا للآلية الواردة في ملحق اللائحة.

وتختص الهيئة العامة للطيران المدني بمراقبة تنفيذ اللائحة ورصد وإيقاع العقوبات على المخالفين، ووفقا للائحة الاقتصادية للنقل الجوي تبت هيئة الطيران المدني بقرار منح الترخيص الاقتصادي خلال 90 يوما كحد أقصى من تاريخ تسلمها المعلومات اللازمة كافة، ويتم إبلاغ مقدم الطلب بالقرار، مع توضيح الأسباب في حال الرفض.

وأكدت اللائحة عدم إصدار هيئة الطيران المدني التراخيص والموافقات الاقتصادية لمقدمي الطلبات، وألا تكون التراخيص والموافقات الاقتصادية سارية المفعول مالم يتم استيفاء المتطلبات الواردة في اللائحة والامتثال لها.

وأوجبت اللائحة على جميع الناقلات الجوية الوطنية والأجنبية المرخص لها الالتزام بلائحة حماية حقوق المسافرين الصادرة من الهيئة، ويتعهد الناقل الجوي بالامتثال لهذه اللائحة، ومعالجة الشكاوى بشفافية من خلال تطوير آلية واضحة لتلقي شكاوى المسافرين ومعالجتها ونشر تلك الآلية عبر موقعه الإلكتروني.

وذلك إضافة إلى نشر نسخة معتمدة ومحدثة من لائحة حماية حقوق المسافرين الصادرة من الهيئة على الموقع الإلكتروني الخاص بالناقل الجوي باللغتين العربية والإنجليزية وأي لغة أخرى.

