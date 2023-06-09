أخضر السيدات يتقدم مركزا في تصنيف "فيفا" ويضيف 5.9 نقطة

قفز المنتخب السعودي لكرة القدم للسيدات مركزاً واحداً وأضاف 5.9 نقطة في ثاني تصنيف للاتحاد الدولي "فيفا" يشارك فيه، حيث حقق اليوم المركز الـ 170 في سلم الترتيب برصيد 844.3 نقطة.

وكان أخضر السيدات قد حقق في الـ 25 من مارس الماضي إنجازا تاريخيا مهما بدخوله تصنيف الاتحاد الدولي وأحتل المركز الـ171 في ترتيب منتخبات العالم برصيد 838.4 نقطة. وقال الاتحاد الدولي "مر ما يقارب من ثلاثة أشهر منذ آخر إصدار، تم إجراء ما لا يقل عن 101 مباراة خلال هذه المدة، كانت من تلك مباريات ودية استعداداً لنهائيات السيدات إضافة إلى التصفيات الآسيوية المؤهلة للبطولة الأولمبية لكرة قدم السيدات باريس التي كانت ضمن أجندة المنتخبات الوطنية، وقد أدت هذه المواعيد إلى إحداث بعض التغييرات على الترتيب الدولي للمنتخبات".

وأضاف "حافظت المنتخبات الخمسة المتصدرة على ترتيبها، الولايات المتحدة المركز الأول، يليها ألمانيا، السويد، إنجلترا، وفرنسا، لكن المراكز التي تليها عرفت الكثير من التغيرات، حلت إسبانيا في المركز السادس، خلفها كندا، البرازيل، وهولندا، شأنهم في ذلك شأن جميع منتخبات المحتلة للمراكز الخمسين الأولى في التصنيف العالمي".