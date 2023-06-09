سويسرا تقديم ضمانات بنحو 10 مليارات دولار لتغطية خسائر الاستحواذ على كريدي سويس

توصل بنك يو.بي.إس جروب السويسري والحكومة السويسرية إلى اتفاق لتغطية أي خسائر محتملة بقيمة 9 مليارات فرنك (9.9 مليار دولار) لصفقة استحواذ يو.بي.إس على منافسه السويسري المتعثر كريدي سويس جروب، وهو ما يزيل عقبة رئيسية أمام إتمام الصفقة التي تم الإعلان عنها لأول مرة في مارس الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الحكومة الصادر اليوم الجمعة القول إنه تم توقيع الاتفاق اليوم وسيغطي محفظة أصول محددة لدى كريدي سويس، وتعادل حوالي 3% من إجمالي قيمة الأصول التي يديرها البنكين.

وأضافت بلومبرج أن اتفاق ضمانات تغطية الخسائر يزيل واحدة من العقبات الرئيسية أمام صفقة الاستحواذ البالغة قيمتها 3.3 مليار دولار تقريبا والتي روجت لها الحكومة منذ البداية لإنقاذ كريدي سويس من الانهيار.

وقال يو.بي.إس إنه يمكن إتمام الصفقة بشكل نهائي يوم الاثنين المقبل لتؤدي إلى قيام كيان مصرفي عملاق تزيد قيمة أصوله عن ضعف حجم الاقتصاد السويسري ككل.

ووفقا لشروط الاتفاق، سيتحمل يو.بي.إس أول 5 مليارات فرنك من الخسائر المحتملة للصفقة، في حين ستتدخل الحكومة لتحمل الشريحة التالية حتى 9 مليارات فرنك. وتشمل قائمة الأصول التي يغطيها الاتفاق القروض الأولية والمشتقات المالية والأصول القديمة والمنتجات المالية المهيكلة الخاصة بوحدة غير أساسية في كريدي سويس.

وأظهرت بيانات رسمية نشرت يوم الثلاثاء الماضي أن الحكومة السويسرية سيكون لها الحق في مطالبة بنك "يو.بي.إس جروب" بتعديل خططه لإدارة الأصول التي تغطيها ضمانات القروض التي قدمتها الحكومة للبنك بقيمة 9 مليارات فرنك سويسري (9.9 مليار دولار) عقب استكمال الاستحواذ على منافسه المتعثر كريدي سويس جروب.

وبحسب بيان رسمي قدمه البنك للهيئات الرقابية الأمريكية، ستحصل الحكومة السويسرية على عضوية لجنة إشراف حديثة التشكيل وقد يتم تعديل حقوقها المتعلقة بما يسمى "اتفاقية الحماية من الخسائر" في حالة انتهاك بنك يو.بي.إس لها.

ومن المتوقع اتمام صفقة الاستحواذ التاريخي لبنك يو.بي.إس على كريدي وفي مارس الماضي، وافق بنك يو.بي.إس على شراء كريدي سويس مقابل 3 مليارات فرنك (3.24 مليار دولار) بدعم من الحكومة السويسرية لإنقاذ كريدي سويس من الانهيار.