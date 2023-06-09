بنك أوف أمريكا: انسحاب الاستثمارات من أسهم شركات التكنولوجيا في أمريكا لأول مرة منذ 8 أسابيع

أظهر تقرير صادر عن مجموعة بنك أوف أمريكا المصرفية الأمريكية تراجع حالة الحماس لأسهم شركات التكنولوجيا التي فجرتها فورة الذكاء الاصطناعي، حيث سجلت أسهم شركات التكنولوجيا خلال الأسبوع الماضي أول انسحاب للاستثمارات منذ حوالي 8 أسابيع.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير البنك القول إن حجم الأموال التي خرجت من أسهم التكنولوجيا خلال الأسبوع الماضي بلغ 1.2 مليار دولار، بحسب بيانات شركة إي.بي.إف.آر جلوبال للبيانات المالية.

وقال محللو بنك أوف أمريكا بقيادة ميشيل هارتنت في تقرير نشر إن البنوك المركزية ستعاود زيادة أسعار الفائدة، مشيرين إلى قراري زيادة أسعار الفائدة المفاجئين في كل من كندا وأستراليا خلال اليومين الماضيين. كما استبعد المحللون توقف مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي عن زيادة أسعار الفائدة في ظل استمرار معدل البطالة المنخفض ومعدل التضخم المرتفع.

وأشارت بلومبرج إلى أن مؤشر إس أند بي أنفورميشن تكنولوجي الفرعي لأسهم التكنولوجيا في البورصة الأمريكية ارتفع بأكثر من 30% منذ بداية العام الحالي، بفضل تزايد انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي. لكن المؤشر بدأ يتراجع خلال الشهر الحالي، في ظل ترقب المستثمرين في مختلف القطاعات لقرار مجلس الاحتياط الاتحادي بشأن أسعار الفائدة في الأسبوع المقبل.