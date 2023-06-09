إحباط تهريب 450 ألف حبة "كبتاجون" في منفذ الحديثة

تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط محاولتي تهريب 466,326 حبة كبتاجون، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في شاحنات قَدِمت إلى المملكة عبر منفذ الحديثة.

وأوضحت الهيئة أنها تمكنت في المحاولة الأولى من إحباط تهريب 365,166 حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ، حيث جرى إخفاء المضبوطات في مخابئ أُعدت لغرض التهريب داخل أجزاء متفرقة من الشاحنة، وأضافت أنها تمكنت في ذات المنفذ، من إحباط محاولة أخرى لتهريب 101,160 حبة كبتاجون، كانت مُخبأة داخل أرضية السرير الخاص بإحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ.