الأسهم اليابانية ترتفع للأسبوع التاسع بعد تثبيت سعر التسوية النهائي

ارتفع مؤشر نيكي الياباني بشدة اليوم ليسجل صعودا للأسبوع التاسع على التوالي مع شعور المستثمرين بالارتياح من تثبيت سعر التسوية النهائي.

وزاد المؤشر نيكي 1.97 % ليغلق عند 32265.17 نقطة محققا أكبر مكاسب يومية منذ الاثنين الماضي. وارتفع المؤشر 2.35 % خلال الأسبوع، ليمحو خسارة اقتربت من 4 % في اليومين الماضيين بعد ارتفاعه يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى له في 33 عاما.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.50 % إلى 2224.32 نقطة وارتفع 1.9 % خلال الأسبوع.

وتم تحديد سعر التسوية النهائي، الذي يتم متابعته عن كثب، عند 32018.38 نقطة. ويتم احتسابه على أساس أسعار فتح 225 سهما مدرجة على نيكي في ثاني جمعة من الشهر.

وقفز سهم فاست ريتيلينج، التي تمتلك العلامة التجارية يونيكلو، 4.6 % ليعطي المؤشر نيكي أكبر دفعة. وارتفع سهم شركة دايكن إندستريز لتصنيع أجهزة تكييف الهواء 3.83 % . وربح سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 2.88 % بحسب رويترز.

