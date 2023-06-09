النفط يهبط وسط مخاوف الطلب ويتجه لثاني خسارة أسبوعية

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم إذ طغت المخاوف حيال الطلب على احتمال انكماش الإمدادات من منتجين عالميين بينما ظل المستثمرون متشككين في إمكانية إبرام اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحلول الساعة 00:58 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا، أو 0.5 % ، إلى 75.60 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا، أو 0.5 %، إلى 70.96 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان نحو دولار أمس ، معوضين بعض خسائرهما التي تجاوزت في وقت سابق ثلاثة دولارات، وذلك بعدما نفت واشنطن وطهران صحة تقرير لموقع ميدل إيست آي الإلكتروني يفيد بأنهما تقتربان من التوصل إلى اتفاق نووي

وبالنسبة للأسبوع، يتجه الخامان لتكبد خسارة نحو 1 % لاونحو أسبوع ثان من الخسائر بحسب رويترز..

