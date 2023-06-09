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أخبار اقتصادية- عالمية

شراكة اقتصادية بين واشنطن ولندن  

شراكة اقتصادية بين واشنطن ولندن  

«الاقتصادية» من الرياض

اعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الخميس شراكة اقتصادية جديدة تهدف الى خوض التحديات الجيوسياسية الكبيرة الراهنة، وخصوصا في مواجهة طموحات الصين.
وينص "إعلان أطلسي" وقعه الرجلان في البيت الابيض على بنود عدة بينها تعزيز التعاون في صناعة الدفاع وتوريد المعادن الضرورية في الانتقال على صعيد الطاقة.

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