عقبة طبية تعلق انتقال كانتي إلى الاتحاد

يبدو أن عملية انتقال لاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي إلى نادي الاتحاد السعودي قد عُلّقت بسبب مشاكل في الفحص الطبي، بحسب ما قال مصدر في النادي لوكالة فرانس برس الخميس.

وقال المصدر إن كانتي (32 عاماً) "وقّع اتفاقاً ملزماً وليس عقداً نهائياً. ما زلنا نراجع نتيجة الفحص الطبي. لديه تاريخ طويل من الإصابات ونريد توخي الحذر قبل توقيع عقد ضخم".

وبالفعل، فإن كانتي سبق أن غاب لستة أشهر عن صفوف تشلسي الإنكليزي بسبب مشاكل في عضلة الفخذ الخلفية.

وجاء هذا الخبر على وقع تقديم نادي الاتحاد لنجمه الجديد الفرنسي كريم بنزيمة المنتقل من ريال مدريد الإسباني.

وبنزيمة واحد من أكثر من 10 لاعبين تستهدف السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، استقطابهم لإطلاق "دوري تنافسي" بدءاً من العام المقبل، على ما أفاد مصدر وكالة فرانس برس.