2.4 تريليون دولار تجارة الصين الدولية في 5 أشهر .. مرونة مستمرة رغم تباطؤ الطلب العالمي

قال ليوي دا ليانج، مسؤول في الهيئة العامة للجمارك، إن الصين أدخلت سلسلة من الإجراءات السياسية لتحقيق الاستقرار في الحجم وتحسين هيكل التجارة الخارجية، ما ساعد مشغلي الأعمال على الاستجابة بنشاط للتحديات الناجمة عن ضعف الطلب الخارجي واغتنام فرص السوق بشكل فعال.

بدورها، أفادت وزارة التجارة بأن البلاد تبني سوقا محلية موحدة ذات توجه عالمي ومفتوحة بالكامل، إذ ستوفر السوق الموحدة بيئة أفضل وساحة أكبر لمختلف كيانات السوق، بما في ذلك الشركات ذات الاستثمار الأجنبي.

وسيتم الاستفادة من المعارض الاقتصادية والمعارض التجارية وآليات العمل الخاصة لمشاريع الاستثمار الأجنبي الكبرى بطريقة محسنة لتوفير مزيد من المنصات والخدمات الأفضل، وفقا للوزارة.

وشهدت التجارة الدولية للصين استمرارا في المرونة وسط تباطؤ الطلب الخارجي، حيث توسع إجمالي واردات وصادرات الصين إلى 16.77 تريليون يوان (نحو 2.4 تريليون دولار) منذ كانون الثاني (يناير) حتى أيار (مايو) الماضي من 2023.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "يونهاب" أمس، نمت الصادرات 8.1 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفعت الواردات 0.5 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى، حسبما ذكرت الهيئة العامة للجمارك.

وخلال الشهر الماضي، ارتفعت التجارة الخارجية 0.5 في المائة على أساس سنوي، مسجلة الشهر الرابع على التوالي من نمو التجارة الخارجية، وفقا للهيئة العامة للجمارك.

وللحفاظ على استقرار التجارة الخارجية، ستعمل البلاد على توفير مزيد من الفرص وتحقيق استقرار تجارة المنتجات ذات الأهمية الحيوية ودعم شركات التجارة الخارجية.

ولتحسين هيكل التجارة الخارجية، ستصيغ الصين معايير خضراء ومنخفضة الكربون لبعض منتجات التجارة الخارجية، وستوجه الشركات للاستفادة الجيدة من السياسات الضريبية المتعلقة بصادرات التجزئة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود وتحسين كفاءة التخليص الجمركي.

يشار إلى أن بورصة شانغهاي للنقل البحري أعلنت انخفاض مؤشر الصين لنقل حاويات التصدير في الأسبوع المنتهي في 2 يونيو الماضي. وأضافت البورصة أن معدل مؤشر الشحن بالحاويات في الصين CCFI انخفض 0.8 في المائة عن الأسبوع السابق، إلى 930.97.

وسجل المؤشر الفرعي لخدمة غرب شرق إفريقيا انخفاضا 4.7 في المائة على أساس أسبوعي. وخلافا لهذا الاتجاه، ارتفعت القراءة الفرعية لخدمة أستراليا/ نيوزيلندا 4 في المائة عن الأسبوع الأسبق.

ويتتبع مؤشر CCFI أسعار الشحن الفورية والتعاقدية من موانئ الحاويات الصينية لـ12 طريق شحن في جميع أنحاء العالم بناء على بيانات من 22 شركة نقل دولية. وتم تحديد المؤشر عند 1000 في أول يناير 1998.

وفي سياق الشأن الصيني، أطلقت السلطات بشكل رسمي أمس، لوحة دولية لتداول إعادة التأمين في شانغهاي وأصدرت القواعد التنفيذية بشأن بناء المدينة لتصبح مركزا دوليا لإعادة التأمين، وفقا لما ذكرت الهيئة الوطنية للتنظيم المالي وحكومة بلدية شانغهاي.

ومن جهة أخرى، قالت السلطات المحلية إن مدينة نانجينج، حاضرة مقاطعة جيانجسو شرقي الصين، من المقرر أن تبني حديقة علمية تضم شبكات وصناعات مستقبلية.

وسيتم بناء الحديقة، التي تركز على مجالات اتصالات الجيل السادس والشبكات الجديدة والمواد المعلوماتية الفائقة، بشكل مشترك من قبل جامعة ساوث إيست ومنطقة جيانجنينج للتنمية، وفقا لخطة عمل مدتها ثلاثة أعوام تم إصدارها بشكل مشترك من قبل حكومة مدينة نانجينج والجامعة.

ومع مساحة مخططة تبلغ نحو 16 كيلومترا مربعا، ستضم الحديقة مرافق الابتكار العلمي والتكنولوجي لجامعة ساوث إيست ومختبرات الجبل الأرجواني وتسع مؤسسات بحثية وطنية.

ويهدف المجمع إلى استكمال 60 مشروعا بحثيا متعلقا بالتكنولوجيات الأساسية، وجذب عشرة آلاف من نخبة المواهب، وتقديم أو دعم احتضان 500 شركة ذات تكنولوجيا عالية بحلول 2025.

إلى ذلك، أطلقت شركة جنوبي الصين للخطوط الجوية، إحدى أكبر مشغلي رحلات الركاب في مطار بكين داشينج الدولي، خطا جويا مباشرا جديدا من المطار إلى مدينة لندن في المملكة المتحدة أمس الأول.

وأقلعت الرحلة رقم "سي زي 673"، وعلى متنها أكثر من 200 راكب من المطار، إيذانا ببدء تشغيل الخط الدولي والإقليمي التاسع لشركة جنوبي الصين للخطوط الجوية في مطار داشينج.

هذا ويتم تشغيل الخدمة الجوية الجديدة باستخدام طائرة من طراز إيرباص "أيه 350"، مع سبع رحلات ذهابا وإيابا أسبوعيا بين مطار بكين داشينج الدولي ومطار لندن هيثرو، وفقا لما ذكرته الشركة.

وحتى الوقت الراهن، أطلقت 16 شركة طيران خطوطا دولية وإقليمية في مطار داشينج إلى 22 مطارا آخر في أنحاء العالم، بما في ذلك تلك الموجودة في المقاصد السياحية المشهورة مثل لندن والدوحة وسيئول وطوكيو والمالديف.

وباعتباره أحدث مطار في بكين، بدأ تشغيل مطار بكين داشينج الدولي في 25 سبتمبر 2019. وذكر المطار أنه يخطط لاستئناف مزيد من الرحلات الدولية في المستقبل.