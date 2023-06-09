نجم الاقتصاد الأوروبي يفقد بريقه .. ركود يلقي بظلاله على آفاق المنطقة لمجمل العام

دخلت منطقة اليورو حالة ركود في الشتاء بسبب تراجع الاستهلاك تحت تأثير ارتفاع الأسعار والصعوبات التي تواجهها الصناعة الألمانية، وفقا لبيانات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أمس.

وانخفض إجمالي الناتج المحلي للدول الـ20 الأعضاء في منطقة اليورو بنسبة 0.1 في المائة بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) بعد تراجع بالحجم نفسه بين تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر) في أرقام تم خفضها بشكل ملحوظ مقارنة بالتقديرات السابقة.

أفاد المعهد الأوروبي للإحصاء حتى الآن عن نمو بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول بعد ركود (0 في المائة) نهاية العام الماضي، وفقا لـ"الفرنسية".

تعود المراجعة إلى حد كبير للتخفيض الأخير للأرقام من ألمانيا، فقد أعلن أول اقتصاد أوروبي نهاية أيار (مايو) دخوله حالة ركود بسبب تراجع نشاط شركاته الصناعية.

والأرقام الجديدة تلقي بظلالها على آفاق المنطقة لمجمل العام، ففي منتصف مايو توقعت المفوضية الأوروبية نموا بنسبة 1.1 في المائة في 2023.

وقالت شارلوت دو مونبلييه الخبيرة الاقتصادية في بنك آي إن جي: إن الرقم الآن يبدو "متفائلا"، متوقعة 0.5 في المائة فقط على مدار العام بأكمله.

وأضافت "منذ الربيع البيانات كلها كانت سيئة" مشيرة بشكل خاص إلى الإنتاج الصناعي الألماني والطلبيات الجديدة. وذكرت أن "الاقتصاد الأوروبي يمر بمرحلة ركود ويواجه صعوبة في اجتياز فصل الشتاء بسبب صدمة موارد الطاقة".

رغم انخفاض أسعار الغاز والنفط في الأشهر الأخيرة، كان لارتفاع الأسعار العام الماضي تأثير كبير في ثقة الأسر. لا يزال التضخم مرتفعا عند 6.1 في المائة في مايو رغم تراجعه، وارتفاع الأسعار يطول الآن المنتجات الغذائية والسلع المصنعة والخدمات.

انخفض الإنفاق الاستهلاكي للأسر بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول بعد أن انخفض بنسبة 1 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقا لمكتب الإحصاء الأوروبي.

ويتأثر الاقتصاد الأوروبي أيضا بارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي ECB، ما يخفض الطلب على الائتمان ويبطئ الاستثمار، ولا سيما في العقارات، ما يؤدي إلى تراجع النشاط في قطاع البناء.

ويؤثر التباطؤ الملحوظ في الولايات المتحدة والانتعاش الأضعف من المتوقع في الصين في الصادرات.

قال أندرو كينينجهام الخبير في كابيتال إيكونوميكس: "نعتقد أن الاقتصاد سينكمش أكثر لبقية العام". وأشار إلى "آثار تشديد السياسة النقدية" للبنك المركزي الأوروبي المضطر لمحاربة التضخم.

وقالت شارلوت دو مونبلييه "لسوء الحظ ليس هناك كثير من العناصر التي يمكن أن تعطي أملا في تسجيل انتعاش في الأشهر المقبلة".

تعرضت الصناعة الألمانية والأوروبية إلى "زعزعة للاستقرار" جراء سلسلة صدمات: مشكلات سلسلة التوريد وارتفاع أسعار الطاقة والتباطؤ العالمي.

لكن صعوباتها هيكلية أيضا، وهي تعاني عدم حصولها على الغاز الروسي بعد توقف الشحنات بسبب الحرب على أوكرانيا. كما تأثرت جراء اعتمادها على الموردين الصينيين في مجال الطاقات المتجددة التي تشهد ازدهارا، ففي قطاع السيارات يستفيد المصنعون الصينيون من العربات الكهربائية للتفوق على منافسيهم الألمان.

وشهدت ألمانيا انخفاضا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.5 في المائة في الربع الأخير من 2022 ثم انخفض بنسبة 0.3 في المائة من يناير إلى مارس.

تجد ألمانيا نفسها مع "نشاط أقل حاليا من مستوى ما قبل الجائحة في 2019 في حين أن البلدان الأخرى (في منطقة اليورو) في وضع أفضل بكثير". وقالت مونبلييه إن "النجم الساطع السابق للاقتصاد الأوروبي فقد بريقه".

وحقق الإنتاج الصناعي في ألمانيا ارتفاعا طفيفا في بداية الربع الثاني من العام الحالي، وسط تراجع في الطلب وترد لحالة الشركات المعنوية في 2023، وذلك حسبما أفادت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي أمس.

وارتفع إجمالي إنتاج قطاع الصناعة في ألمانيا في أبريل الماضي بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في وقت كان خبراء الاقتصاد يتوقعون زيادة أكبر بشكل ملحوظ بواقع 0.6 في المائة.

وأظهرت البيانات المحدثة أن معدل التراجع في الإنتاج الصناعي في مارس الماضي لم يكن بالقوة التي كان خبراء الإحصاء يتخوفون منها في البداية عندما قدروا معدل التراجع بـ3.4 في المائة وأظهرت الأرقام الجديدة أن هذا المعدل بلغ 2.1 في المائة.

من جانبها، أشارت وزارة الاقتصاد الألمانية إلى استقرار وضع الإنتاج الصناعي، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي في الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري بنسبة 1.6 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

غير أن الوزارة التزمت أيضا الحذر في تقييمها وتوقعت حدوث انتعاش محدود في الوضع الاقتصادي الصناعي، وذلك نظرا لتراجع الطلب وتردي الحالة المعنوية للشركات في الفترة الأخيرة، وفقا لـ"الألمانية".

في المقابل، تحسن النمو في إسبانيا وإيطاليا بنسبة 0.5 و0.6 في المائة على التوالي في الربع الأول مع استفادة دول جنوب أوروبا الأقل تصنيعا من ازدهار السياحة بعد رفع القيود التي شلت هذا القطاع خلال الأزمة الصحية.

من جانبها حافظت فرنسا على نمو معتدل (0.2 في المائة) في الربع الأول، إذ أبقت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" (إس آند بي) على درجة فرنسا "A A" بلا تغيير مستندة إلى "حجج" باريس، التي تشير إلى تخفيضات مقررة في العجز والإصلاح الأخير لنظام التقاعد الذي تريده حكومة إيمانويل ماكرون.

وقالت الوكالة: إن قرارها هذا "يرجع بشكل رئيس إلى مراجعة لاستراتيجية تعزيز الميزانية الحكومية"، مشيرة إلى نقاط إيجابية إلى جانب إصلاح التقاعد، بينها الموعد المقرر لإنهاء المساعدات في مجال الطاقة مع تراجع أسعار المحروقات.

ودرجة "A A" من أعلى فئات سلم التصنيف وتدل على قدرة قوية على سداد الديون، وفي أوروبا يعد تصنيف ألمانيا وهولندا (A A A) الأعلى بين الدول، وقد خسرته فرنسا في 2012.

وتتبنى "إس آند بي" سلما من 20 درجة على رأسهاA A" A" وهو أفضل تصنيف ممكن، وآخرها "دي" المرادف للتخلف عن سداد الدين.