مشاعل أكرم .. أول حَكمة سعودية تشارك في بطولة إيفرست الدولية الثانية لليوغا الرياضية

تشارك الحَكمة السعودية مشاعل أكرم عبدالرشيد في تحكيم بطولة إيفرست الدولية الثانية لليوغا الرياضية, التي تنطلق أولى فعالياتها ومنافساتها خلال الفترة من 8 حتى 10 يونيو القادم في العاصمة النيبالية كاتماندو وينظمها الاتحاد الدولي لرياضة اليوغا بالتعاون مع جمعية نيبال لرياضة اليوغا التابعة لوزارة الرياضة والشباب النيبالية والمجلس الوطني النيبالي للرياضة.

وأعربت رئيس اللجنة السعودية لليوغا نوف المروعي عن فخرها واعتزازها بمشاركة الحَكمة مشاعل أكرم في هذه البطولة الدولية جنبًا إلى جنب مع المنتخب السعودي لليوغا الذي ينافس على المراكز الأولى للبطولة، حيث يخوض خمسة لاعبين بينهم ثلاث لاعبات تم إعدادهن بمعسكر تدريبي أقامته اللجنة السعودية لليوغا لمدة أسبوع في العاصمة النيبالية تحت إشراف المدرب الهندي العالمي "فيجاي ياداف" الفائز بأكثر من 50 بطولة دولية والعديد من الميداليات الذهبية.

وأشارت المروعي إلى أن هذا الإنجاز المتمثل في مشاركة أول حَكمه سعودية لم يكن وليد الصدفة بل كان نتاج تخطيط وتنظيم قامت به اللجنة السعودية لليوغا من خلال إطلاق سلسلة من الدورات لتأهيل حُكام وحَكمات سعوديات لتحكيم البطولات المحلية والإقليمية والانطلاق نحو تحكيم البطولات العالمية.

وقالت: "مع تزايد أعداد الممارسين والمحترفين لرياضة اليوغا في كل ربوع المملكة أصبح هناك حاجة ماسة إلى تجهيز كوادر وطنية من الحُكام والحكمات للإشراف على تحكيم البطولات المحلية، ولتحقيق هذا الهدف استضافت اللجنة السعودية لليوغا خبراء من اتحاد آسيا لليوغا لتأهيل الكوادر من الشباب من الجنسين بواسطة دورات تدريبية مكثفة لتأهيل الحُكام".

يشار إلى أن الحكمة مشاعل هي أول حَكمه سعودية تشارك في بطولة عالمية منذ تأسيس اللجنة السعودية لليوغا، في حين تُعد رئيسة اللجنة حاليًا نوف المروعي أول حكمة سعودية دولية قبل إنشاء اللجنة السعودية لليوغا، وكان لها إسهامات كبرى في تأسيس المنظمات والتحالفات الخاصة باليوغا، وتتقلد حاليًا منصب الأمين العام للوطن العربي للاتحاد الدولي لليوغا في إيطاليا منذ عام 2010، إضافة إلى نائب رئيس اتحاد آسيا لليوغا آسانا الرياضية، كما أنها عضو مجلس إدارة لجنة معايير اليوغا التي أسستها منظمة الصحة العالمية مع وزارة اليوغا الهندية في نيودلهي لوضع المعايير الدولية لتأهيل مدربي اليوغا واليوغا العلاجية منذ 2018.