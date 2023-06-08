صعود الأسهم الأمريكية بعد تهدئة طلبات إعانة البطالة لمخاوف رفع الفائدة

بدأ المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك تعاملاتها اليوم على ارتفاع طفيف، مع تراجع عوائد سندات الخزانة بعدما أظهرت بيانات زيادة أكبر من المتوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، وهو ما هدأ بعض المخاوف من رفع أسعار الفائدة مجددا.

ووفقا لرويترز بدأ ستاندرد آند بورز تداولاته مرتفعا 1.17 نقطة أو 0.03 في المائة عند 4268.69 نقطة، في حين ارتفع ناسداك 8.37 نقطة أو 0.06 في المائة إلى 13113.27 نقطة.

أما المؤشر داو جونز فتراجع 8.04 نقطة أو 0.02 في المائة إلى 33656.98 نقطة عند بداية التعاملات.

