إيقاف الدعم السكني عن 47 ألف مستفيد بشكل مؤقت في حال عدم تحديث مراحل بناء منازلهم

دعا صندوق التنمية العقارية، 47 ألف مستفيد للإسراع في تحديث مراحل بناء منازلهم وإثبات البدء فيها خلال المدة الزمنية المحددة بثلاثة أعوام، حسب ما نصت عليه العقود التمويلية ولائحة الدعم السكني، وذلك قبل نهاية يونيو الجاري.

وقال الصندوق، إنه أتاح خدمة إلكترونية لتحديث بيانات مراحل البناء لمستفيدي منتج البناء الذاتي ممن أكملوا ثلاثة أعوام من تاريخ توقيع العقد التمويلي، أو بدء البناء خلال مدة لا تتجاوز عام من تاريخ الدعم السكني، وإكماله خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام.

وأشار إلى أن 100 ألف مستفيد من منتج البناء الذاتي استفادوا من الخدمة في إثبات اكتمال مراحل بناء منازلهم أو البدء فيها مما يؤكد التزامهم بتملك السكن وضمان استمرارية الدعم السكني، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحسين كفاءة السوق.

وأضاف أن خدمة "تحديث مراحل البناء" تؤكد التزام المستفيد بمباشرة مراحل بناء مسكنه أو البدء فيه، لافتا إلى أنه في حالة لم يبادر 47 ألف مستفيد بالاستفادة من الخدمة، وتقديم ما يثبت اكتمال أو بدء المباشرة ببناء مسكنهم، سيتم إيقاف الدعم السكني عنهم بشكل مؤقت اعتبارا من تاريخ إيداع الدعم السكني ليونيو.

وأشار إلى أن إيقاف الدعم السكني سيكون بشكل مؤقت وسيتم رفع الإيقاف وإيداعه بأثر رجعي في حالة قيام المستفيد بتحديث مراحل البناء وتقديم ما يثبت إكماله إو البدء فيه حسب ما نصت عليه لائحة الدعم السكني والعقود التمويلية، مؤكدا حرص والتزام "الصندوق العقاري" على إيداع الدعم السكني في موعده المحدد لمستفيدي برامج الدعم السكني.

وأوضح أنه يتيح أيضا فرصة استثنائية للمستفيدين ممن واجهوا ظروفا أدت إلى عدم إكمالهم أو البدء في بناء منازلهم بتوضيح تلك الأسباب من خلال الخدمة الإلكترونية لـ "تحديث مراحل البناء" ليتم دراستها، موضحا أن الصندوق منح مستفيدي " البناء الذاتي" ممن أكملوا 36 شهرا من توقيع عقودهم التمويلية وقاموا بإجراءات التحديث وأثبتوا البدء بالبناء ولم يكملوا، مهلة إضافية لمدة ستة أشهر بشرط ألا تتجاوز مهلة إكمال البناء 42 شهرا.