"السعودية للكهرباء" تستثمر 1.4 مليار ريال لربط وتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في 3 مناطق

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء تنفيذ ثلاثة مشاريع ربط وتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في رفحاء والوجه ونجران، بقيمة إجمالية تجاوزت 1.4 مليار ريال.

وأوضحت السعودية للكهرباء، أن المشاريع تضمنت تنفيذ مشروع ربط محافظة رفحاء بالشبكة العامة للكهرباء في القطاع الشرقي الذي اشتمل على إنشاء خط هوائي (جهد 380 ك.ف) بطول 328 كيلومترا يربط بين (القصيمة – رفحاء) وبقدرة 1650 ك.ف.أ ، وربطه بمحطة تحويل رفحاء الرئيسة.

وبينت أن المشروع الثاني يتمثل في ربط محطة توليد ضباء الخضراء مع محافظة الوجه بخط هوائي (جهد 380 ك.ف) وبقدرة 1650 ك.ف.أ ، وبطول 210 كيلومترات، وسيحقق هذا المشروع الاستفادة المثلى من التوليد الاقتصادي بمحطة توليد ضباء الخضراء وكذلك يعد أحد خطوط الربط الاستراتيجية لشبكة الشمال الغربي بشبكة المنطقة الغربية.

وأضافت أن المشروع الثالث الاستراتيجي يتمثل في إنشاء خط لربط منطقة نجران مع محطة الفرعاء في منطقة عسير من خلال إنشاء خط هوائي (جهد 380 ك.ف) وبقدرة 1650 ك.ف.أ وبطول 236.5 كيلومترا، ويمتاز هذا المشروع بأنه سيوفر مصدر تغذية إضافي وتأمين التغذية لزيادة موثوقية الشبكة الكهربائية في المنطقة الجنوبية ومنطقة نجران، موضحة أنها تمتلك حاليا شبكة من خطوط النقل الكهربائي "الجهد العالي والفائق" تقارب إجمالي أطوالها 93 ألف كيلومتر دائري.



