كوريا الجنوبية تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال العام الجاري

قال وزير المالية الكوري الجنوبي "تشو كيونج هو" إنه من المرجح أن تخفض الحكومة الكورية الجنوبية من توقعاتها بالنسبة للنمو خلال العام الجاري من النسبة المتوقعة حاليا وهي 1.6 في المائة، وذلك في ظل ضعف الصادرات وتباطؤ التعافي الاقتصادي.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن الوزير القول إن الحكومة تعتزم الإعلان عن التوقعات الجديدة للنمو في نهاية يونيو الجاري أو مطلع يوليو المقبل.

وقال تشو في منتدى لرابطة كبار الصحافيين في كوريا الجنوبية "لقد توقعنا في السابق أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.6 في المائة هذا العام، ولكني أعتقد أننا في حاجة لخفض التوقعات بالنسبة للنمو في ظل الأحوال المتغيرة وأحدث البيانات والآراء المتنوعة من المؤسسات البحثية".

وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد خفضت أمس الأربعاء توقعاتها بالنسبة لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية إلى 1.5 في المائة مقارنة بالتوقعات السابقة بنموه بنسبة 1.6 في المائة، وأرجعت ذلك إلى تراجع الصادرات وبطء الاستثمار الخاص.

كما خفض البنك المركزي الكوري الشهر الماضي من توقعاته لنمو الاقتصاد من 1.6 إلى 1.6 في المائة.