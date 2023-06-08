الأسهم الأوروبية تبدأ تعاملاتها منخفضة بفعل مخاوف رفع الفائدة

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم متأثرة بتراجع أسهم التكنولوجيا الحساسة لتحركات أسعار الفائدة بفعل توقعات بأن تواصل بنوك مركزية كبيرة رفع الفائدة، لكن مكاسب مجموعة نوفارتس السويسرية للرعاية الصحية ساهمت في الحد من الخسائر.

وبحلول الساعة (07:15) بتوقيت جرينتش نزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة وتراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا 1.3 في المائة.

وتأثرت الأسهم سلبا بفعل مخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" قد يرفع الفائدة في اجتماعه في الأسبوع المقبل وتوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيواصل تشديد سياسته النقدية.

وصعدت أسهم نوفارتس 1 في المائة بعدما قالت الشركة إن وحدتها ساندوز للأدوية المكافئة التي تحمل نفس تركيبة عقاقير سقطت حقوق ملكيتها، التي ستنفصل عنها قريبا، من المتوقع أن توسع خط إنتاجها وقد تجلب ثلاثة مليارات دولار إضافية من صافي المبيعات خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

