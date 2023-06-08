توقعات المتداولين .. 77 % فرصة لإبقاء «الفيدرالي» أسعار الفائدة بين 5 و5.25 %

توقع المتداولون في الأسواق فرصة نسبتها 77 في المائة في إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأسبوع المقبل فيما بين 5 و5.25 في المائة، و45 في المائة لرفع آخر في تموز (يوليو).

وانخفضت أسعار الذهب في السوق الفورية 0.1 في المائة عند 1960.49 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة عند 1976.50 دولار، وذلك مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم وقرار "الفيدرالي" بشأن أسعار الفائدة.

وصعدت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشرة أعوام إلى 3.706 في المائة، ما يرفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في "هاي ريدج فيوتشرز": "ظلت العوائد مرتفعة نسبيا تاركة القليل من الضغط على سوق الذهب".

وأضاف "من الواضح أن التضخم لا يزال محط التركيز الأساسي لهذه السوق. وفي هذه المرحلة، نتوقع أن يتوقف البنك المركزي الأمريكي مؤقتا عن رفع سعر الفائدة. مع ذلك، إذا أخذت أرقام التضخم في الارتفاع أكثر فأكثر فيمكن أن تروا تغيرا في التوقعات".

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 في المائة إلى 23.68 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.6 في المائة إلى 1038.12 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 في المائة إلى 1417.23 دولار.

في سياق متصل، انخفض الدولار أمام اليورو والين مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر أيار (مايو) يوم الثلاثاء المقبل، وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في اليوم التالي.

وقال بيبان راي، رئيس قسم استراتيجية العملات الأجنبية في أمريكا الشمالية، لدى "سي.آي.بي.سي كابيتال ماركتس" في تورونتو "نتوقع درجة معقولة من التماسك قبل قرار المركزي الأمريكي الأسبوع المقبل.. سيكون رقم مؤشر أسعار المستهلكين هذا مهما لقرار المركزي أيضا".

وارتفع اليورو في أحدث تداول 0.30 في المائة مقابل الدولار إلى 1.0726 دولار، وانخفض الدولار 0.22 في المائة إلى 139.33 ين ياباني. ونزل مؤشر الدولار 0.29 في المائة إلى 103.77.