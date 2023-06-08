حجوزات رحلات العمل الدولية قرب مستويات 2019 .. تعافي حركة السفر للشركات يستغرق وقتا

اقتربت حجوزات رحلات العمل على شركات الطيران العالمية هذا الخريف من مستويات 2019، في مؤشر على التعافي، وفقا لإحدى شركات بيانات السفر، لكن المخاوف المتعلقة بالمناخ والمتاعب الاقتصادية يمكن أن تبطئ الطلب على الرحلات المتعلقة بالعمل.

ويتأخر تعافي رحلات الأعمال من جائحة كوفيد - 19 عن الرحلات الترفيهية بشكل عام، وفقا لـ"رويترز". وقال سكوت كيربي، الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد إيرلاينز، هذا الأسبوع، إن الولايات المتحدة تشهد ركودا في الأعمال، وإن تعافي حركة السفر المرتبطة بالشركات سيستغرق مزيدا من الوقت.

لكن حجوزات الطيران لغرض الأعمال من أيلول (سبتمبر) إلى تشرين الثاني (نوفمبر) تقل عن مستويات 2019 بنحو 10 في المائة فقط، وهي أفضل نسبة منذ ذلك العام، وفقا لبيانات من المقرر أن تنشرها شركة فوروارد كيز لتحليل حركة السفر أمس.

قال أوليفييه بونتي، نائب رئيس شركة فوروارد كيز، إن التعافي الأوسع في قطاع الرحلات الجوية، وإنهاء القيود المتعلقة بالجائحة، سهلا التخطيط لرحلات العمل. وتستند البيانات إلى حجوزات شركات الطيران العالمية الكبرى ومقارنتها بالفترة نفسها من 2019.

ويشهد كل من شركات الطيران والفنادق زيادة في حركة السفر لغرض العمل من الشركات الصغيرة والمتوسطة، مقارنة بالشركات الكبيرة.

وأوضح كريستوفر ناسيتا، الرئيس التنفيذي لشركة هيلتون العالمية في مؤتمر في جامعة نيويورك إن بين 85 و90 في المائة من حجوزات فنادق هيلتون جاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا من 80 في المائة في فترة ما قبل الجائحة.

لكن من المتوقع أن تؤثر المخاوف المتعلقة بالمناخ في مكاسب رحلات العمل، إذ قالت أربع من كل عشر شركات أوروبية وثلث الشركات الأمريكية، إنها بحاجة إلى خفض الرحلات لكل موظف بأكثر من 20 في المائة لتحقيق أهداف الاستدامة لـ 2030، حسبما قالت شركة ديلويت للاستشارات.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، إن "الأداء المالي لشركات الطيران أفضل من المتوقع، وهذه الربحية القوية تستند إلى عدة تطورات إيجابية".