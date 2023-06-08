تقلب أسعار الغاز في أوروبا يثير تساؤلات حول الطلب في النصف الثاني

شهدت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا حالة من التقلب، اقتربت من تسجيل 25 يورو لكل ميجاواط/ ساعة، وفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء.

وتأرجح أداء العقد المعياري بين تسجيل مكاسب وخسائر صغيرة أمس، بعد أن شهد الأسبوع بداية متقلبة، ارتفعت خلالها الأسعار بنسبة تزيد على 20 في المائة، قبل أن تنهار هبوطا بنسبة نحو 13 في المائة خلال يومين.

وتأتي حالة عدم اليقين في السوق، مدفوعة بتساؤلات بشأن احتمال زيادة الطلب خلال النصف الثاني من العام، عندما تبدأ الدول، من ألمانيا حتى الصين، في الاستعداد لموسم التدفئة القادم.

من ناحية أخرى، سيظل مصنع "هامرفست" للغاز الطبيعي المسال في النرويج، والذي يعد موردا رئيسا لباقي أنحاء أوروبا، مغلقا لمدة أسبوع أطول من الفترة التي كانت متوقعة في البداية، بينما يؤدي ارتفاع درجات الحرارة في أنحاء القارة إلى زيادة الطلب على الوقود لتلبية احتياجات التبريد. ومن المتوقع أن يستمر طقس أكثر دفئا من المعتاد، في السيطرة على معظم شهر حزيران (يونيو).

ومن روسيا التي كانت موردا رئيسا للغاز في القارة الأوروبية، قالت وزارة المالية الروسية إن إيرادات الميزانية الاتحادية من قطاع النفط والغاز، شريان الحياة لاقتصادها، تراجعت 36 في المائة تقريبا في أيار (مايو)، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي و12 في المائة عن نيسان (أبريل)، نتيجة لانخفاض ضريبة النفط القائمة على الأرباح.

ومن المرجح أن يؤدي انخفاض الدخل من النفط، وهو مصدر ضخم لإيرادات الميزانية، إلى تفاقم عجز الميزانية المرتفع بالفعل، بينما تواصل روسيا ما تسميه عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وسجلت روسيا عجزا قدره 3.4 تريليون روبل (42 مليار دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من العام مع ارتفاع الإنفاق وتراجع عوائد الطاقة.

وبلغت إيرادات الميزانية من مبيعات النفط والغاز 570.7 مليار روبل (سبعة مليارات دولار) الشهر الماضي، وكانت قد سجلت 886 مليار روبل في مايو 2022 و647.5 مليار في أبريل 2023.

وانخفضت عوائد ضريبة النفط على أساس الأرباح إلى 5.4 مليار روبل في مايو من 185.4 مليار في أبريل.