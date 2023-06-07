بفعل الحرائق في كندا .. البيت الأبيض يدعو لاتخاذ الاحتياطات بسبب تلوث الهواء

دعا البيت الأبيض اليوم الأمريكيين الذين يعانون من مشاكل صحية إلى اتخاذ الاحتياطات المناسبة للوقاية من تلوث للهواء في الساحل الشرقي للولايات المتحدة من جراء حرائق غابات تجتاح كندا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار "نشجع الجميع في المناطق المتضررة على التنبه للظروف المحلية. احرصوا على التأكد من أن جيرانكم وأصدقاءكم وعائلتكم بخير"، وفقا لـ"الفرنسية".

وفيما لفت سحابة من الضباب الكثيف أجواء العاصمة الأمريكية، أشارت جان بيار إلى ان الرئيس جو بايدن البالغ 80 عاما لا يضع كمامة.

وأُطلع بايدن على الأزمة الصحية الناشئة والتي أثرت بشكل كبير على نوعية الهواء في عدد من المدن الأمريكية.

وأشارت المتحدثة إلى تواصل قائم بين مسؤولين أمريكيين وكنديين.

وخيمت على نيويورك سحابة ضباب دخاني يميل لونها إلى البرتقالي حجبت ناطحات السحاب وأجبرت السكان على وضع الكمامات.