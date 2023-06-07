تباطؤ نمو دخل البنوك السعودية من رسوم الخدمات المصرفية .. 4.15 مليار ريال

تواجه البنوك السعودية صعوبة في نمو دخلها من الرسوم المصرفية مقابل خدمة عملائها، نتيجة رقمنة أغلبية المعاملات البنكية وكذلك المنافسة على العملاء، إضافة إلى إلتزامهم بالحد الأعلى للرسوم طبقا لتوجيهات البنك المركزي "ساما".

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى إفصاحات البنوك في السوق المالية السعودية "تداول"، فقد تباطأ نمو صافي الدخل من رسوم الخدمات المصرفية إلى 3.4 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنمو في الفترة المماثلة من 2022 بلغ نحو 14.4 في المائة.

وسجلت البنوك السعودية خلال الربع الأول صافي دخل من رسوم الخدمات البنكية نحو 4.15 مليار ريال، مقارنة بنحو أربعة مليارات ريال في الربع الأول من 2022.

ويعنى البند بالدخل لقاء الأتعاب البنكية والخدمات المصرفية دون احتساب العمولات الخاصة بالتمويل والاستثمار، وأي وسائل دخل أخرى مع استبعاد المصاريف التي تكبدتها البنوك المتعلقة بهذه الرسوم.

وبالأخذ في الحسبان النتائج الربعية على مدى ثلاثة أعوام من 2020 إلى 2022 إضافة إلى الربع الأول من العام الجاري نجد أن أعلى معدل نمو مسجل كان في الربع الثاني 2022 بنسبة 50.2 في المائة وكذلك في الربع الرابع من 2020 بنحو 41.5 في المائة.

وعلى الرغم من عدم تسجيل معدلات نمو سالبة خلال عام 2022، إلا أن إجمالي الدخل من الأتعاب والرسوم نما بوتيرة بطيئة.



الراجحي والأهلي الأعلى



استحوذ كل من مصرف الراجحي والبنك الأهلي على 54 في المائة من صافي رسوم الخدمات البنكية المجمعة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث كان نصيب الأول 1.21 مليار ريال، والثاني 1.04 مليار ريال.

وتنقسم الرسوم المصرفية للبنوك العشرة مجتمعة البالغة 4.15 مليار ريال إلى 1.17 مليار ريال مصرفية الأفراد و1.12 مليار مصرفية الشركات "مستثنى منها بنك العربي لعدم توافر تفاصيل البنود".

وبلغ صافي الرسوم لدى بنك الرياض 574 مليون ريال بعد تراجعها 7 في المائة على أساس سنوي، تلاه مصرف الإنماء التي قدرت بـ308 ملايين ريال فيما تقاربت للبنك السعودي البريطاني "ساب" والبنك الفرنسي بقيمة 284 و235 مليون ريال على التوالي، فيما حقق البنك السعودي للاستثمار الدخل الصافي الأدنى بما لا يتجاوز 71 مليون ريال.



الأكثر انخفاضا



تصدر البنك السعودي للاستثمار قائمة الانخفاضات خلال الربع الأول بعد تراجع دخله الصافي من الرسوم بنحو 26 في المائة على أساس سنوي، تلاه بنك البلاد 14.3 في المائة، ثم بنكا الرياض والجزيرة بنحو 7.1 و3 في المائة.

في المقابل، تصدر البنك العربي النمو في الدخل الصافي من الرسوم أو العمولات بواقع 18.4 في المائة، مدعوما بزيادة الرسوم وانخفاض المصاريف، وجاء مصرف الإنماء ثانيا بعدما سجل نموا بواقع 13.8 في المائة.

فيما راوحت الارتفاعات بين 0.5 و9 في المائة لكل من: السعودي الفرنسي، مصرف الراجحي، السعودي البريطاني، وكذلك البنك الأهلي السعودي.



تغير معدلات الهامش



تراجعت معدلات الهامش لصافي الدخل من رسوم الخدمات المصرفية للبنوك بنسب تراوح ما بين 1 و13 في المائة، حيث جاء مصرف الراجحي الأكثر تراجعا من 59 في المائة للربع الأول 2022 إلى 52 في المائة للربع الأول 2023 بمعدل 13 في المائة.

وبعده حل بنك البلاد بتراجع 11 في المائة في معدلات الهامش من 64 في المائة إلى 57 في المائة، وثالثا مصرف الإنماء بمعدل 10 في المائة من 65 في المائة إلى 58 في المائة.

وارتفعت هوامش بنك الجزيرة والبنك العربي بواقع 3 و1 في المائة، فيما لم يتغير الهامش للبنك السعودي الفرنسي ليبقى على معدل هامش 66 في المائة، في حين لم يتم رصد هوامش البنك الأهلي لعدم توافر تفاصيل البنود.



وحدة التقارير الاقتصادية