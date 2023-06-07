إلزام الأندية بـ 6 حسابات بنكية .. ومنع التحصيل النقدي

أصبحت إدارات الأندية الجديدة ملزمة بفتح ست حسابات بنكية مستقلة، وفقا لتعليمات وزارة الرياضة الجديدة لإيداع أموال النادي النقدية، بعدما كانت تلزمها بحساب خاص للنادي وحساب آخر خاص بالاحتراف للأندية التي تلعب فرقها في دوري المحترفين.

ونصت التعليمات للإدارات الجديدة أن تودع الأموال النقدية باسم النادي في الحساب البنكي، وقالت "يتعين على النادي وبعد موافقة الوزارة والتنسيق مع البنك المركزي فتح حساب بنكي للاحتراف، وذلك في حال أن النادي مشارك في إحدى الدرجات التي تنطبق عليها لوائح الاحتراف، فتح حساب بنكي للاستثمار، فتح حساب بنكي للمصاريف الإدارية، فتح حساب بنكي للألعاب المختلفة، فتح حساب بنكي للعضويات، وفتح حساب للتبرعات والهبات.

وأكدت الوزارة أن الصرف يتم من الميزانية وفق سياسة الصرف المقرة من قبل مجلس الإدارة، والمعتمدة من الوزارة، وفيما يخص النقل بين أبواب الميزانية، بينت "لا يتم النقل بين أبواب الميزانية إلا بموافقة مجلس الإدارة، وذلك وفقا لسياسة الصرف".

وطالبت الوزارة من الرئيس التنفيذي أن يقوم فور اعتماد مجلس الإدارة أو تكليف مجلس إدارة مؤقت من قبل الوزارة، بإرسال نماذج من توقيعه وتوقيع المدير المالي إلى الوزارة، لاعتمادها، وإرسالها إلى البنك".

وجددت الوزارة تأكيدها بعدم تحصيل الأموال نقدا، وقالت "يجب أن يكون تحصيل إيرادات النادي فور استحقاقها وإيداعها في الحساب البنكي، كالشيكات المصرفية أو البنكية، أو التحويل المصرفي، أو الإيداع البنكي المباشر".

وأضافت "يمنع تحصيل الأموال نقدا، وفي جميع الأحوال يجب الالتزام بالمعايير والمبادئ المحاسبية عند تسجيل وتقييد إيرادات النادي من قبل المدير المالي، على أن يكون مجلس الإدارة مسؤولا مسؤولية كاملة في حال التفريط في تحصيل إيرادات النادي".