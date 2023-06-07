ميسي إلى ميامي الأمريكي

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه سينتقل إلى نادي إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، وذلك في مقابلة مع وسائل إعلام إسبانية الأربعاء.

وقال ميسي لصحيفتي "دياريو سبورت" و"موندو ديبورتيفو" الإسبانيتين "لقد قررت أنني ذاهب إلى ميامي، الصفقة ليست محسومة بنسبة 100 في المائة أو ربما هناك شيء متبقي للعمل عليه، لكننا قررنا مواصلة طريقنا هناك".