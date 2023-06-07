الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها على ارتفاع طفيف

بدأ المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك تعاملاتهما اليوم الأربعاء على ارتفاع طفيف مع امتناع المستثمرين عن القيام بمراهنات كبيرة قبل ظهور بيانات التضخم واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الخاص بالسياسة النقدية الأسبوع المقبل.

ووفقا لرويترز صعد ستاندرد آند بورز بواقع 1.62 نقطة أو 0.04 في المائة إلى 4285.47 نقطة، في حين ارتفع ناسداك 18.85 نقطة أو 0.14 في المائة إلى 13295.26 نقطة.

أما المؤشر داو جونز فتراجع 10.81 نقطة أو 0.03 في المائة إلى 33562.47 نقطة.

