"العربية" تفوز بتشغيل وتركيب اللوحات الإعلانية في المنطقة الشرقية

أعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية، عن فوزها بمنافسة "إنشاء وتشغيل وصيانة وتركيب اللوحات الإعلانية بكافة وسائلها في المنطقة الشرقية "الدمام والخبر والظهران"، لمدة 10 أعوام.

ويبلغ إجمالي عدد اللوحات الإعلانية 1007 لوحة، تتضمن لوحات من مختلف الأنواع والأحجام بما فيها لوحات الجسور والأنفاق وعلى معالم المدينة، بالإضافة إلى منطقتين رقمية في مدينة الدمام ومدينة الخبر، وشاشات إعلانية على واجهات المباني، وعدد 20 لوحة على الأراضي البيضاء والمباني تحت الإنشاء والترميم.

تتضمن المواقع الإعلانية أيضا 1000 مساحة إعلانية على الحافلات وسيارات الأجرة، لمدة 3 أعوام، بالإضافة إلى الإعلانات المؤقتة لأغراض ترويجية على الأصول البلدية والتي تُحدد من قبل الأمانة.