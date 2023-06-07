وزيرة الخزانة الأمريكية: الاقتصاد قوي لكن بعض القطاعات تشهد تباطؤا

قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية اليوم إن الاقتصاد الأمريكي قوي وسط إنفاق استهلاكي نشط لكن بعض المجالات تشهد تباطؤا، مضيفة أنها تتوقع مواصلة إحراز تحسن في خفض التضخم خلال العامين المقبلين.

وذكرت يلين في مقابلة مع "سي.إن.بي.سي" أنه بينما تكافح البنوك في بعض الأنشطة فإن هناك سيولة وفيرة في القطاع، وأنه يتعين بشكل عام أن تكون البنوك قادرة على تحمل أي ضغوط.