صندوق النقد : نوصي بتثبيت ضريبة القيمة المضافة .. وتوسيع البرامج الاجتماعية

توقع صندوق النقد أن يظل زخم النمو غير النفطي في السعودية قويا بمتوسط 5 في المائة خلال 2023، متجاوزا لمستواه الممكن بفضل الإنفاق الاستهلاكي القوي والتعجيل بتنفيذ المشروعات ودورهما في تعزيز الطلب.

وقال في تقرير بعد ختام بعثته إلى السعودية، أن معدل التضخم في المملكة سيبقى عند 2.8 في المائة خلال 2023، بفضل قوة العملة وإعانات الدعم والحدود القصوى لأسعار البنزين.

وتضمن التقرير توصيات الصندوق، منها توسيع نطاق البرامج الاجتماعية بالتوازي مع وتيرة إلغاء دعم الطاقة، والاستمرار في جهود هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، إضافة إلى مواصلة ترشيد فاتورة الأجور في القطاع العام، إضافة إلى إبقاء ضريبة القيمة المضافة عند 15 في المائة.