البنك الدولي: الاقتصاد العالمي في وضع غير مستقر

أظهر تقرير جديد للبنك الدولي أن معدلات الفائدة المرتفعة و الحرب الروسية الأوكرانية مايزالا يعملان على إبطاء النمو الاقتصاد العالمي بصورة كبيرة. وقال البنك الدولي أمس الثلاثاء في أحدث توقعات له أنه بعد نمو الاقتصاد بنسبة 3.1% العام الماضي، سوف يتباطأ الاقتصاد العالمي إلى 2.1% خلال عام 2023.

مع ذلك فإن النمو المتوقع لعام 2023 أعلى بواقع 0.4 نقطة مئوية من التوقعات التي أطلقها البنك في يناير الماضي. وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي انديرميت جيل إنه مايزال واحدا من أضعف معدلات النمو خلال الخمسة عقود الماضية. وأضاف " الاقتصاد العالمي في وضع غير مستقر".

ووفقا لتقرير البنك فإنه خلال عام 2024، سوف يتعافي الاقتصاد بصورة طفيفة وينمو بنسبة 2.4%. مع ذلك، قد يصبح النمو أقل من المتوقع. وأوضح التقرير أنه من المتوقع تراجع معدل التضخم العالمي المرتفع تدريجيا، مع تراجع الطلب وضعف أسعار السلع. وقال رئيس البنك اجاي بانجا " من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن التوقعات ليست قدرا"، مضيفا " لدينا فرصة لتغيير الأمور، ولكن سوف يتطلب ذلك أن نعمل سويا".