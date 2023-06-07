بسبب درجات الحرارة .. نفوق الماشية وزيادة الضغط على الكهرباء في الصين

تسببت درجات الحرارة المرتفعة، بمختلف أنحاء الصين في نفوق الماشية وزيادة الضغط على شبكات الكهرباء، وهي موجة مبكرة تنذر بصيف آخر من اضطراب الصناعة وإمدادات الغذاء في آسيا.

وقالت "بلومبيرج" اليوم، إن مؤشر الحرارة يرتفع في كل مكان تقريبا في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفي المناطق الجنوبية وصل الطلب على الكهرباء إلى مستويات الذروة في أواخر مايو الماضي أي قبل شهر من العام الماضي، بينما من المتوقع أن تشهد بكين درجات حرارة، تصل إلى 37 درجة مئوية اليوم الأربعاء.

وحطمت شنغهاي رقما قياسيا منذ 150 عاما، لأعلى درجات حرارة على الإطلاق في مايو الأسبوع الماضي، والطقس الحار، خطير بشكل خاص على الحيوانات. فقد نفقت مئات المواشي في "جيانجسو" كما نفقت الأسماك المستزرعة مع ارتفاع درجات حرارة المياه في "قوانجشي"، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وفي سيتشوان، أدى ارتفاع درجة الحرارة إلى نفوق الأرانب، مما يتسبب في ارتفاع أسعار رؤوس الأرانب المشبعة بالبهارات والتوابل، وهو طبق طعام شهير شعبي يباع في الشوارع.