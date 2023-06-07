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أخبار اقتصادية- عالمية

حجم التجارة بين روسيا والصين في أعلى مستوى منذ بدء أزمة أوكرانيا

حجم التجارة بين روسيا والصين في أعلى مستوى منذ بدء أزمة أوكرانيا

"الاقتصادية" من الرياض

بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا في مايو، أعلى مستوى له منذ بدء الحرب في أوكرانيا خلال فبراير 2022،

وحسب أرقام الجمارك الصينية، بلغت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين 20.5 مليار دولار، وبلغت قيمة واردات الصين من روسيا 11,3 مليار دولار.

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سمات

روسيا الصين أوكرانيا

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