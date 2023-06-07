حجم التجارة بين روسيا والصين في أعلى مستوى منذ بدء أزمة أوكرانيا

بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا في مايو، أعلى مستوى له منذ بدء الحرب في أوكرانيا خلال فبراير 2022،
وحسب أرقام الجمارك الصينية، بلغت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين 20.5 مليار دولار، وبلغت قيمة واردات الصين من روسيا 11,3 مليار دولار.
بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا في مايو، أعلى مستوى له منذ بدء الحرب في أوكرانيا خلال فبراير 2022،
وحسب أرقام الجمارك الصينية، بلغت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين 20.5 مليار دولار، وبلغت قيمة واردات الصين من روسيا 11,3 مليار دولار.
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