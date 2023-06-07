الدولار يتذبذب مع انحسار توقعات رفع الفائدة في أمريكا

شهد الدولار أداء متذبذبا اليوم الأربعاء، مع انحسار التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا الشهر، ومع ذلك فقد ظلت التحركات في نطاق ضيق وسط تركيز المتعاملين على ما إذا كانت هناك نهاية قريبة للتشديد النقدي حول العالم.

وتتوقع أسواق المال على نطاق واسع أن يبقي المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل، ومع ذلك يتوقع البعض أن يستأنف رفع الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار 0.05 في المائة إلى 1.2429 دولار، كما زاد الين الياباني 0.2 في المائة تقريبا إلى 139.32 مقابل الدولار، وتراجع اليورو 0.08 في المائة إلى 1.0685 دولار، بينما صعد مؤشر الدولار 0.08 في المائة إلى 104.16.