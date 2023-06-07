الليرة التركية تهوي 7% وسط أكبر عمليات بيع منذ أزمة 2021

هوت الليرة التركية 7 % اليوم الأربعاء إلى مستوى قياسي جديد وسط أكبر عمليات بيع للعملة منذ الانهيار التاريخي في عام 2021، إذ بدا أن الحكومة التركية الجديدة تخفف إجراءات تحقيق الاستقرار بعد أن لوحت بالتحول إلى سياسات تقليدية على نحو أكبر. وهوت إلى 22.98 للدولار بحلول الساعة 07:35.

ولامست الليرة مستوى قياسي منخفضا عند 23.16 للدولار في وقت سابق لتصل خسائرها منذ بداية العام حتى الآن إلى 19 % تقريبا.

ويتوقع بعض المحللين تراجع الليرة إلى نطاق بين 25 و28 مقابل الدولار.